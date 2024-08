Wetter in Santa Maria del Camí: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer vom 28.08. bis 04.09.2024

Aktuelle Wettertrends in Santa Maria del Camí

Die kommende Woche hält in Santa Maria del Camí eine Reihe von angenehmen Überraschungen für Wetterliebhaber bereit. Die Tage kündigen sich mit einer Mischung aus strahlendem Sonnenschein und gelegentlichen Regenschauern an, die für eine willkommene Abkühlung sorgen.

Wetterübersicht für Santa Maria del Camí

Am Mittwoch, den 28.08.2024 erwartet die Bewohner und Besucher von Santa Maria del Camí ein klarer Himmel mit Temperaturen, die angenehme 30°C erreichen. Eine leichte Brise weht mit einer Geschwindigkeit von nur 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit misst moderate 42%, was für einen perfekten Sommerabend in gemütlicher Atmosphäre sorgt. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 5:13 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 18:26 Uhr.

Der darauffolgende Donnerstag, 29.08.2024, verspricht noch wärmere Temperaturen von bis zu 31°C unter einem wolkenlosen Himmel. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 33%, was die Hitze gut erträglich macht. Die gleichbleibenden Windverhältnisse und der Sonnenaufgang um 5:14 Uhr sowie Sonnenuntergang um 18:25 Uhr runden das sommerliche Wetter ab.

Am Freitag, den 30.08.2024, ist der Himmel von überwiegend dichten Wolken bedeckt, dennoch bleiben die Temperaturen bei etwa 31°C stabil. Der Wind weht schwach mit 2 km/h. Feuchtigkeit und Luftdruck zeigen wenig Veränderung, so dass man trotz der Bewölkung einen angenehmen Tag erwarten kann.

Das Wochenende beginnt am Samstag, 31.08.2024, mit mäßigem Regen und einer Höchsttemperatur von 30°C. Diese kleinen Regenschauer können als Einladung für eine Pause vom Strand und vielleicht einem Besuch der lokalen Märkte oder Cafés angesehen werden. Die Windverhältnisse bleiben mild, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an.

Blick auf die kommende Woche

Der Beginn der neuen Woche am Sonntag, den 01.09.2024, zeigt eine geringfügige Erhöhung der Temperaturen auf 32°C mit gelegentlichem leichten Regen, der für eine erfrischende Luft sorgt. Der Montag und Dienstag folgen dem Trend mit klarem Himmel und einer weiteren Steigung der Temperaturen auf bis zu 34°C. Besonders der Mittwoch, der 04.09.2024, hebt sich mit einer Spitze von 36°C und nur 25% Luftfeuchtigkeit hervor. Ein wahrhaft goldener Tag, begleitet von einer leichten Brise, der den perfekten Ausklang der folgenden siebentägigen Wetterphase in Santa Maria del Camí bildet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.8.2024, 01:41:12. +++