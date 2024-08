Wetter Santanyí (28.08.24 bis 04.09.24): Sonnige Aussichten und milde Brisen – die perfekte Urlaubswetterwoche!

Wetterübersicht für Santanyí: Sommerliches Flair zum Ferienausklang

Die letzte Augustwoche bringt den Einwohnern und Besuchern von Santanyí auf Mallorca sonnige Tage und laue Sommerabende. Ein Hauch von mediterraner Leichtigkeit weht durch die Gassen der charmanten Ortschaft, und dies nicht nur sprichwörtlich: Mit einer ausgesprochen geringen Windgeschwindigkeit von durchschnittlich 5 km/h werden die Segel der Entspannung gehisst.

Hochsommerwetter Ende August: Sonne satt und milde Brisen in Santanyí

Am Mittwoch, den 28. August 2024, können wir uns auf Temperaturen um die 28°C freuen, während nur wenige Wolken den strahlend blauen Himmel zieren. Der Donnerstag präsentiert sich ebenso freundlich mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 27°C. Die leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 6 km/h sorgt für die nötige Erfrischung.

Wetterwechsel in Sicht? Santanyí erlebt abwechslungsreiche Wettermomente

Am Freitag kündigt sich mit zerbrochenen Wolken eine kleine Wetteränderung an, doch die Temperaturen bleiben konstant bei ca. 28°C. Der 31. August bringt einen Hauch von Abkühlung: Leichter Regen wird erwartet, welche die Landschaft um Santanyí in ein prasselndes Konzert verwandelt, das jedoch alsbald wieder von der Septembersonne abgelöst wird.

Erhöhte Temperaturen und klare Nächte – Santanyí im Wetterglück

Der erste Tag des Septembers begrüßt uns mit verstreuten Wolken und einer Spitzentemperatur von 29°C, die am darauffolgenden Tag von einem ungetrübten Himmel begleitet wird. Das konstante Klima setzt sich fort bis zum 4. September 2024, wenn das Thermometer auf sommerliche 30°C klettert, begünstigt durch einen klaren Himmel und angenehme Windverhältnisse.

Abwechslungsreiche und warme Tage in Santanyí – Ihr Wetterfazit

Während alle Tagesanbrüche in Santanyí von früh aufgehender Sonne, beginnend um 5:12 Uhr und allmählich auf 5:19 Uhr verschiebend, gekennzeichnet sind, ziehen sich die Sonnenuntergänge in den lauen Abend hinein, spätestens um 18:25 Uhr. Mit angenehmen Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit und moderatem Luftdruck ist diese Woche die perfekte Gelegenheit, in Santanyí tief durchzuatmen und die Inselkulisse bei herrlichstem Wetter zu genießen.

