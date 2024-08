Wettervorhersage Alcúdia: Sonne und leichte Schauer erwarten uns (28.8.2024)

Wettertrend Alcúdia: Die kommende Woche im Zeichen von Sonnenschein und vereinzelten Regengüssen

Die malerische Küstenstadt Alcúdia auf Mallorca wird in der letzten Augustwoche und zu Beginn des Septembers von einem angenehmen Spätsommerwetter verwöhnt. Uns erwarten überwiegend klare Himmel und Temperaturen, die sich um die sommerliche Marke von etwa 27 bis 31 Grad Celsius bewegen.

Wetterhighlights der Woche in Alcúdia

Am heutigen Mittwoch, den 28. August 2024, versprechen vereinzelte Wolken einen überwiegend sonnigen Tag mit einem Höchstwert von 27 Grad. Ein leichter Wind von 5 km/h macht das Wetter ideal für einen entspannten Stadtbummel oder einen Tag am Strand. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 59% und einem Luftdruck von 1016 hPa bleibt das Klima angenehm.

Ein strahlend blauer Himmel erwartet Sie morgen, am Donnerstag, mit einer gleichbleibenden Temperatur von 27 Grad und einer leichten Brise bei 6 km/h Windgeschwindigkeit. Die Luftfeuchtigkeit nimmt etwas zu und steht bei 61%, während der Druck konstant bei 1016 hPa bleibt.

Freitag zeigt sich das Wetter mit leicht bewölktem Himmel von seiner abwechslungsreichen Seite. Mit 28 Grad und einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h bleibt es sommerlich warm, die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 58% und der Druck steigt auf 1017 hPa an.

Das Wochenende wird eingeläutet mit einem leichten Regen am Samstag. Doch Sorge ist unbegründet, denn mit 29 Grad bleibt es trotz der Schauer freundlich. Ein sanfter Wind von 5 km/h und eine Abnahme der Luftfeuchtigkeit auf 56% bieten ideale Bedingungen für Indoor-Aktivitäten oder gemütliche Cafés. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1015 hPa.

Der meteorologische Höhepunkt ist der Sonntag mit heißen 31 Grad und leichten Regenfällen. Die Luftfeuchtigkeit geht auf erträgliche 52% zurück, während der Wind auf 4 km/h abflacht. Der Druck von 1011 hPa signalisiert möglicherweise eine bevorstehende Wetteränderung.

Zum Start in den September gibt Alcúdia am Montag eine Kostprobe des frühen Herbstes mit einigen Wolken und 28 Grad. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 66% an, aber der Wind bleibt moderat bei 5 km/h, und der Druck erholt sich auf 1014 hPa.

Und schließlich, um die Wetterwoche abzuschließen, genießen wir am Dienstag kristallklare Sicht unter einem ungetrübten Himmel. Die Temperaturen bleiben hoch bei 30 Grad, die Luftfeuchtigkeit und der Wind bewegen sich weiterhin in einem komfortablen Bereich bei 59% bzw. 5 km/h, während der Druck auf ein stabiles Niveau von 1015 hPa klettert.

Die Sonnenstunden von Alcúdia im Detail

Für alle Sonnenanbeter und Fotografiebegeisterten: Die Sonne geht in der Woche vom 28. August bis zum 4. September 2024 zwischen 05:12 Uhr und 05:18 Uhr auf und taucht Alcúdia in ein goldenes Licht. Die Abenddämmerung setzt mit Sonnenuntergangszeiten von 18:25 Uhr bis 18:14 Uhr ein und rundet die Tage mit malerischen Sonnenuntergängen ab.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.8.2024, 01:20:56. +++