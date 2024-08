Wettervorhersage Calvià: 7-Tage-Prognose ab dem 28.8.2024 – Sonnige Tage und leichte Sommerbrisen erwarten Sie (28.8.2024)

Ihre exklusive 7-Tage-Wetterprognose für Calvià

Willkommen in Calvià, einem der schönsten Orte auf Mallorca, wo Urlauber und Einheimische gleichermaßen das angenehme mediterrane Klima genießen können. In den nächsten sieben Tagen verspricht der Wetterbericht vielversprechende Bedingungen für all jene, die sich nach Sonne und mildem Wetter sehnen. Hier erhalten Sie eine detaillierte Wettervorhersage für Calvià, sodass Sie Ihre Tage perfekt planen können.

Ein leicht bewölkter Start in die Woche

Am Mittwoch, den 28. August 2024, erwarten wir einen herrlichen Tag mit nur wenigen Wolken am Himmel. Das Thermometer wird Höchsttemperaturen von etwa 27°C anzeigen und der Wind wird sich mit leichten 3 km/h bemerkbar machen – ideal für eine sanfte Brise am Strand von Calvià.

Freuen Sie sich auf den darauffolgenden Donnerstag, den 29. August, denn Sie werden unter einem klaren Himmel aufwachen. Die Temperaturen bleiben konstant bei 27°C, was Ihnen erlaubt, Ihre Freizeitaktivitäten unter der mallorquinischen Sonne in vollen Zügen zu genießen.

Übergang zu leichter Bewölkung und Sommerregen

Zum Ende der Woche ziehen am Freitag, den 30. August, überzogene Wolken auf und die Temperaturen klettern auf eine Höhe von 28°C. Der Wind frischt etwas auf und weht sanft mit 4 km/h.

Am Samstag, dem 31. August, sollten Sie sich auf einen Tag mit mäßigem Regen einstellen, der Ihnen eine Abkühlung und eine Pause von der Hitze bietet. Die Temperaturen bleiben warm bei 28°C, während der Wind weiterhin gemächlich bei 4 km/h weht.

Ausblick auf das nächste Wochenende

Der 1. September wird durch einen Mix aus Sonne und Wolken charakterisiert, da zerbrochene Wolken am Himmel erwartet werden, aber die gemütlichen 28°C laden weiterhin zu Outdoor-Aktivitäten ein.

Das Wochenende sieht strahlend aus, mit einem klaren Himmel am 2. und 3. September. Genießen Sie die konstanten 28°C und die ruhigen Winde, die sich ideal für einen Besuch am Strand oder eine Wandertour anbieten.

Ein warmer Höhepunkt zu Beginn der neuen Woche

Zum Abschluss unseres Wetterberichts erreichen wir am 4. September den Höhepunkt der Vorwoche: Strahlenden Sonnenschein und eine Spitze von 30°C. Es bleibt weiterhin windstill, was für einen perfekten Tag in Calvià spricht.

Planen Sie Ihre Woche in Calvià mit unserer präzisen Wettervorhersage und nutzen Sie jeden Tag für Ihr persönliches Insel-Erlebnis. Ob am Strand, im Café oder bei kulturellen Entdeckungen – mit unserem Wetterbericht sind Sie bestens informiert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.8.2024, 01:25:33. +++