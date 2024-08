Wettervorhersage Campos (27.08.2024 bis 03.09.2024): Sonne, Wolken und steigende Temperaturen auf Mallorca

Wetterübersicht: Die kommenden Tage in Campos, Mallorca

Campos auf Mallorca erwartet in der letzten Augustwoche und zu Beginn des Septembers ein abwechslungsreiches WetterbildCampos, das von überwiegend klarem Himmel dominiert wird. Temperaturanstiege sind ebenfalls vorhergesagt, die Urlaubern und Einheimischen heiße Spätsommertage bescheren werden.

Detaillierte Wettervorhersage für Campos

Dienstag, 27.08.2024: Die Wetterlage zeigt sich mit bedecktem Himmel, während die Temperaturen sich auf 19°C einpendeln. Mit einem milden Wind von 5 km/h und einer relativen Feuchtigkeit von 50% erlebt man einen angenehmen Tagesbeginn. Der Luftdruck ist stabil bei 1027 hPa.

Mittwoch, 28.08.2024: Der klare Himmel über Campos wird bei Höchsttemperaturen von 24°C für Sommerstimmung sorgen. Der Wind weht sanft mit 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 37% bei leicht steigendem Druck von 1028 hPa. Perfektes Wetter für einen Strandtag oder eine Erkundungstour!

Donnerstag, 29.08.2024: Auch der Donnerstag verspricht mit einem klaren Himmel und 26°C ideales Wetter für sämtliche Outdoor-Aktivitäten. Der Wind ist konstant bei 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit beträgt 39%. Der Druck bleibt bei 1027 hPa stabil.

Freitag, 30.08.2024: Die Temperaturen klettern weiter auf 28°C unter einem weiterhin klaren Himmel. Frischer Wind mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h wird dafür sorgen, dass es sich etwas kühler anfühlt, trotz einer Luftfeuchtigkeit von 38%. Ein leichter Rückgang des Luftdrucks ist auf 1022 hPa festzustellen.

Samstag, 31.08.2024: Das Wetter hält an und beschert Campos einen weiteren Tag mit klaren Himmelbedingungen und Temperaturen von 29°C. Der Wind ist unverändert mild und die Luftfeuchtigkeit stabil bei 39%. Der Druck beginnt auf 1020 hPa zu sinken.

Sonntag, 01.09.2024: Der Sonntag zeigt sich mit aufgelockerten Wolken, behält aber die hohen Temperaturen von 29°C bei. Der Wind nimmt etwas zu und kommt nun mit 8 km/h auf, während die Luftfeuchtigkeit konstant bleibt. Der Luftdruck setzt seine Tendenz weiter herab, auf 1019 hPa.

Montag, 02.09.2024: Zu Beginn der neuen Woche steigen die Temperaturen deutlich auf 34°C, obwohl der Himmel von lockerer Bewölkung überzogen ist. Der Wind bleibt mit 7 km/h beständig, aber die Luftfeuchtigkeit fällt auf 23% – eine angenehme Entspannung für hitzeempfindliche Personen. Ein Rückgang des Drucks auf 1014 hPa kündigt eine mögliche Wetteränderung an.

Dienstag, 03.09.2024: Der klare Himmel kehrt zurück und sorgt zusammen mit heißen 33°C für perfektes Badewetter. Trotz der anhaltenden Hitze sorgt eine moderate Luftfeuchtigkeit von 30% für Wohlbefinden. Der Wind ist leicht mit 7 km/h, und der Druck stabilisiert sich auf 1015 hPa.

Abschluss und Ausblick auf das Wetter in Campos

Die letzte Augustwoche und die ersten Septembertage bieten in Campos auf Mallorca ein hervorragendes Wetter für alle Sonnenhungrigen. Mit dem klaren bis leicht bewölkten Himmel und kontinuierlich steigenden Temperaturen wird Urlaubern und Einheimischen ein perfekter Ausklang des Sommers beschert. Insbesondere Wassersportler und Strandliebhaber werden an den anstehenden Tagen ihre Freude haben und das Meer in vollen Zügen genießen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.8.2024, 01:26:35. +++