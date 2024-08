Wettervorhersage Llubí: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer im Überblick (28.08.2024 bis 04.09.2024)

Das perfekte Urlaubswetter in Llubí: Sonne satt mit vereinzelten Regentropfen

Der Sommer verwöhnt die malerische Ortschaft Llubí auf Mallorca mit herrlich warmen Temperaturen und einem strahlend blauen Himmel. In der letzten Augustwoche und zu Beginn des Septembers dürfen sich Einwohner und Besucher über sonnige Temperaturen und eine willkommene Brise freuen.

Wetter am Mittwoch, dem 28.08.2024

Am Mittwoch, den 28.08.2024, startet Llubí mit einer Temperatur von angenehmen 31°C und einem locker bewölkten Himmel in die Woche. Ein leichter Zug von 3 km/h wird die Luft erfrischen, während die Luftfeuchtigkeit bei 36% bleibt.

Ein strahlender Donnerstag unter klarem Himmelszelt

Der Donnerstag zeigt sich in voller Pracht mit klarem Himmel und Temperaturen, die nochmals auf 31°C steigen. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h sorgt für das perfekte Strandwetter.

Wolkenverhangener Freitag ohne Trübsal

Die Wolkendecke verdichtet sich am Freitag, ohne jedoch die gute Laune zu dämpfen. Bei 32°C und überwiegend bedecktem Himmel kann dennoch das Freiluftvergnügen genossen werden, und auch der Wind hält sich mit 5 km/h weiterhin zurück.

Ausklang des Monats mit leichtem Regen

Der 31. August überrascht mit leichtem Regen, doch immer noch sommerlichen 32°C. Die Natur wird den kurzen Niederschlag begrüßen, während Urlauber eine Pause vom Sonnenbaden einlegen können.

Heißer Start in den September

Mit dem Septemberbeginn klettern die Temperaturen auf bis zu 35°C. Auch wenn leichter Regen prognostiziert wird, bleibt die Luftfeuchtigkeit mit 28% angenehm.

Nach dem Regen folgt Sonnenschein

Der Regen weicht schnell, und ein strahlend klarer Himmel begrüßt Llubí am 02. und 03. September. Mit Temperaturen von 33°C und 34°C wird es wieder wärmer, und die Sonne lädt zu Ausflügen und Entspannung im Freien ein.

Höhepunkt der Woche: Gluthitze unter mallorquinischer Sonne

Den Höhepunkt erreicht das Thermometer am Mittwoch, dem 04.09.2024. Stolze 36°C kündigen sich an, während der Wind mit 4 km/h die warmen Tage abrundet. Ein idealer Zeitpunkt, um die Schönheit von Llubí voll und ganz zu genießen.

Die Abende in Llubí werden von frühem Sonnenuntergang begleitet, wobei die Uhren um ca. 18:15 Uhr auf Nachtzeit umschalten. Genießen Sie also die langen, warmen Stunden des Tages in vollen Zügen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.8.2024, 01:33:00. +++