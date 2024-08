Wettervorhersage Pollença: Sonnige Aussichten und leichte Sommerregen in den kommenden Tagen (28.8.2024)

Das Wetter in Pollença: Eine Woche voller Sonne und gelegentlichem Regenschauer

Das Wetter spielt auf der malerischen Insel Mallorca häufig eine entscheidende Rolle für die Urlaubsplanung und die Gestaltung des Alltags. Für die Bewohner und Besucher von Pollença verspricht die nächste Woche ab dem 28. August 2024 überwiegend sonnige Tage, unterbrochen von leichtem Sommerregen, der für eine willkommene Abkühlung sorgt.

Wettertrend für Pollença: Sommerliche Wärme und vereinzelte Wolkenformationen

Am Mittwoch, dem 28. August, erwartet die Gemeinde Pollença eine Höchsttemperatur von 27°C bei leichtem Wind. Die vereinzelten Wolken am Himmel werden von einer sanften Brise begleitet, die mit 5 km/h die Sommerhitze angenehm macht. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 5:12 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 18:26 Uhr.

Der folgende Tag, Donnerstag, 29. August, zeigt sich von seiner besten Seite: Ein klarer Himmel schenkt endloses Blau und verspricht ungestörten Sonnengenuss. Die Temperaturen verharren bei 27°C, und der Wind weht leicht mit 6 km/h. Sie können sich auf einen Sonnnenuntergang um 18:24 Uhr freuen.

Wochenendwetter: Leichte Regenschauer als Vorboten des Septembers

Nach einer Reihe von sonnigen Tagen kündigt sich der Freitag, 31. August, mit etwas Regen an. Die Temperaturen klettern jedoch auf angenehme 29°C und sorgen trotz der Nässe für ein warmes Klima. Mit dem herannahenden September ist diese kleine Erfrischung eine willkommene Abwechslung in der sommerlichen Wetterlage.

Der Start in den September erfolgt mit einem leichten Regentropfen hier und da, aber mit Temperaturen, die den Sommer noch nicht verabschieden wollen. So bringt der 1. September ein Maximum von 30°C - perfektes Wetter, um die reichhaltigen Kulturevents in Pollença zu genießen oder entspannte Stunden an den wundervollen Stränden der Insel zu verbringen.

Erste Septemberwoche: Überwiegend heiter mit Chance auf Wolken

In den ersten Septembertagen bleibt das Wetter in Pollença gnädig. Während am 2. September einige Wolken am Himmel zu sehen sind, herrscht am 3. und 4. September wieder strahlendes Wetter mit klarem Himmel - was ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Spaziergänge in der Natur darstellt. Mit täglichen Höchsttemperaturen um die 30°C bleibt es sommerlich warm.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.8.2024, 01:37:48. +++