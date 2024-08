7-Tage-Wettertrend für Manacor: Sonne, Wolken und leichte Schauer in Sicht (29.8.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Manacor: Eine Woche voller Abwechslung

Während sich die Urlaubsinsel Mallorca weiter in der Hochsaison befindet, bietet der späte Sommer in Manacor einen Mix aus Sonnenschein, Wolken und leichten Regenschauern. Mit Temperaturen, die durchgehend beinahe die 30-Grad-Marke erreichen, können sich Einheimische und Touristen gleichermaßen auf angenehme Tage freuen, die von klarem Himmel bis hin zu bewölkteren Stunden alles zu bieten haben.

Ein sonniger Start in die neue Woche

Der 29. August 2024 grüßt mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 28°C. Die leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h sowie die angenehme Luftfeuchtigkeit von 47% versprechen einen perfekten Tag, um Manacors Sehenswürdigkeiten zu erkunden oder an der Küste zu entspannen. Der Tag startet um 5:12 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet um 18:23 Uhr mit einem hoffentlich spektakulären Sonnenuntergang.

Mit Wolken bedeckter Himmel am Dienstag

Am 30. August ziehen die Temperaturen leicht an auf bis zu 29°C, während der Himmel sich überwiegend bedeckt zeigt. Die Windverhältnisse bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 52% an, was den Tag etwas drückender erscheinen lassen könnte. Das Barometer zeigt einen leicht gesunkenen Luftdruck von 1016 hPa. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 5:13 Uhr und klingt um 18:21 Uhr aus.

Leichter Regen am Mittwoch

Am 31. August bereichern leichte Regenschauer den Tag in Manacor. Die Temperaturen halten sich weiterhin bei angenehmen 28°C. Der Wind bleibt konstant bei 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 54% an, was die Niederschläge begünstigen könnte. Mit einem etwas weiter gesunkenen Luftdruck von 1015 hPa bleibt das Wetter dennoch stabil. Sonnenaufgang und Untergang zeigen sich an diesem Tag um 5:14 Uhr bzw. 18:20 Uhr.

Blick auf den restlichen Wochenverlauf

In den darauf folgenden Tagen bleibt das Wetter in Manacor überwiegend heiter, mit sporadischen Wolken, die am Himmel zu beobachten sein werden. Sowohl am 1. als auch am 2. September dominieren überwiegend klare Himmel und verteilt auftretende Wolkenfelder, bei Temperaturen, die weiterhin 29°C erreichen. Von leichtem Regen bis hin zu vereinzelten Wolken wird der Wettercharakter zum Ende der Woche am 4. und 5. September etwas wechselhafter bei etwas kühleren Temperaturen von 27°C und 26°C, ideal für aktivere Unternehmungen an der frischen Luft.

Wetterzusammenfassung für Manacor

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das Wetter in Manacor für die nächste Woche alles andere als monoton sein wird. Von sonnigen Tagen bis zu wolkigen Phasen mit leichten Schauern bietet die Wetterlage die perfekte Kulisse für jede Art von Freizeitaktivitäten. Es bleibt zu hoffen, dass selbst die wenigen Regentage die erholsame Zeit auf Mallorca nicht trüben werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:34:03. +++