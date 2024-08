7-Tage-Wettertrend für Sant Joan auf Mallorca: Sonne, Wolken und Regenschauer im Wechsel (29.8.2024)

Die kommende Woche auf Mallorca: Wetteraussichten für Sant Joan

Das Wetter in Sant Joan präsentiert sich in den nächsten Tagen als eine wechselhafte Mischung aus Sonne und Wolken, mit dem ein oder anderen Regenguss, der die Insel besucht. Die Bewohner und Besucher Mallorcas sollten sich auf eine bunte Palette von Wetterbedingungen einstellen, die sowohl Raum für Outdoor-Aktivitäten als auch gemütliche Stunden im Inneren bieten.

Milde Temperaturen und wechselhafte Himmel

Am Donnerstag, den 29. August 2024, zeigt sich das Wetter in Sant Joan überwiegend mit aufgelockerter Bewölkung und lädt zu allerlei Freizeitaktivitäten ein. Mit einer Temperatur von 30°C und einer sanften Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h, herrscht eine angenehme Atmosphäre für einen Spaziergang entlang der Küste oder einen Besuch auf einem der lokalen Märkte.

Der Freitag bleibt dem Vortag mit gebrochenen Wolkenfeldern und Temperaturen um 29°C treu. Die Windgeschwindigkeit verringert sich leicht auf 5 km/h, was die Bedingungen für ausgedehnte Strandtage ideal macht.

Das Wochenende in Sant Joan: Bewölkt, dann Regenschauer

Am Samstag hält das Wetter eine kleine Überraschung parat, denn der Himmel bedeckt sich mit dichten Wolken, und die Temperaturen bleiben mit 30°C weiterhin sommerlich warm. Der Wind weht moderat mit 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an.

Das Wochenende nimmt eine nasse Wendung mit leichtem Regen am Sonntag, der sich mit 28°C etwas abkühlt und Anlass zur Einkehr in eines der vielen gemütlichen Cafés von Sant Joan gibt. Am Montag sollte man dennoch nicht auf den Regenschirm verzichten, denn es bleibt bei 30°C mit weiteren leichten Niederschlägen.

Start in einen frischen September

Der Dienstag bietet bei moderatem Regen und einer merklichen Temperaturabnahme auf 25°C eine erfrischende Abwechslung. Der Mittwoch führt diesen Trend mit 19°C und anhaltendem Regen fort. Ein guter Tag, um die vielfältige Innenkulinarik Mallorcas zu erkunden oder entspannt ein Museum zu besuchen.

Das Wetter bessert sich leicht bis zum Donnerstag, den 5. September, an dem wir einen Anstieg auf 21°C und weiterhin moderatem Regen sehen werden – ein Hinweis darauf, dass der Herbst langsam aber sicher Einzug hält.

Zusammenfassung: Eine Woche mit allen Facetten des mallorquinischen Spätsommers

Die aktuelle Wetterlage in Sant Joan spiegelt die Vielfältigkeit des mallorquinischen Klimas wider und zeigt, dass die Insel auch am Ende des Sommers viel zu bieten hat. Die Mischung aus Sonne, Wolken und Regen bietet für jeden Geschmack etwas – ob als Sonnenanbeter, Kulturinteressierter oder Naturliebhaber.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:39:46. +++