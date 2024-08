7-Tage-Wettervorhersage: Sonnige Tage und leichte Schauer in Búger (29.8.2024)

Das Wetter in Búger: Eine sonnige Woche mit leichten Regenschauern

Endsommerliches Wetter auf Mallorca: Die kommenden Tage in Búger versprechen eine Mischung aus strahlenden Sonnentagen und leichten Regenperioden. Mit angenehmen Höchsttemperaturen um die 30 Grad Celsius steht uns eine ideale Zeit für diverse Outdoor-Aktivitäten bevor.

Mild und Klar: Aktuelles Wetter und behagliche Abende

Beginnend mit dem 29. August 2024, dürfen sich Einwohner und Besucher Búgers über einen klaren Himmel freuen. Die Temperatur erreicht eine Höhe von 30°C, bei einem leichten Wind von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt gemäßigte 43%, und mit einem Luftdruck von 1017 hPa steht einem entspannten Tag nichts im Wege.

Von Wolken bis Regen: Wetterverlauf der Woche

In der folgenden Nacht kündigt sich die Dämmerung um 18:24 Uhr an, und die sanften Winde sorgen für eine wohlige Abendstimmung. Mit dem 30. August ziehen zwar überwiegend Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben mit 31°C weiterhin hoch. Am 31. August und 1. September können leichte Regenfälle erwartet werden, während das Thermometer immer noch angenehme 29°C bis 30°C anzeigt.

Das Wochenende: Sonne und erhöhte Luftfeuchtigkeit

An den darauffolgenden Tagen, dem 2. und 3. September, zeigt sich der Himmel mit nur wenigen Wolken und lässt die Temperaturen erneut auf 31°C bzw. 30°C steigen. Mit steigender Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit wird es am 4. und 5. September zwar etwas kühler, die leichten Regenschauer sind jedoch perfekt, um die Natur auf der Insel zu erfrischen.

Wetteraussichten für die erste Septemberwoche in Búger

Zum Abschluss unserer Wetterübersicht sinken die Temperaturen auf 25°C bis 26°C, und die erfrischenden Regenschauer versprechen einen angenehmen Start in den Herbst.

Ob Sie die sonnigen Momente am Meer genießen, durch die malerischen Straßen Búgers schlendern oder sich für die regnerischen Abschnitte eine kulturelle Auszeit in einem der Museen gönnen - diese Woche bietet diverse Möglichkeiten, um das mallorquinische Leben in vollem Umfang zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:24:29. +++