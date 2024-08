Ihr Wetter in Santa Eugènia: Sonnenschein und Sommerregen vom 29. August bis 5. September 2024 (29.8.2024)

Wetterprognose für Santa Eugènia: Die letzten Sommertage 2024

Der Sommer in Santa Eugènia neigt sich langsam dem Ende zu, doch nicht ohne uns einige warme Tage und typische Sommerregen zu bescheren. Wir schauen auf einen atemberaubenden Wechsel aus Klarheit und Nässe, der so charakteristisch für die Balearen ist. Santa Eugènia, ein malerisches Dorf im Herzen von Mallorca, wird in den nächsten sieben Tagen eine Palette von Wettererlebnissen bieten.

Klare Himmel und idyllische Abende zum Wochenstart

Der 29. August 2024 bringt uns mit einem klaren Himmel in Santa Eugènia einen perfekten Tag, um die mallorquinische Sonne zu genießen. Die Temperaturen klettern auf sommerliche 32°C, und mit einer leichten Brise von nur 4 km/h wird es angenehm warm und trocken bleiben, was eine Luftfeuchtigkeit von 29% bestätigt. Der Druck bleibt stabil bei 1017 hPa. Der Sonnenauf- und -untergang verspricht spektakuläre Farbenspiele am Himmel, die Sie um 5:14 Uhr und 18:24 Uhr bewundern können.

Kurze Regenschauer kündigen den Herbst an

Der Übergang zu herbstlicherem Wetter scheint eingeläutet zu sein, denn am 30. August ziehen leichte Regenschauer über Santa Eugènia hinweg. Trotz des wetterbedingten Intermezzos bleiben die Temperaturen mit 32°C weiterhin hoch. Das Windspiel wird etwas lebhafter mit bis zu 6 km/h, und auch die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig auf 30%. Der Atmosphärendruck sinkt leicht auf 1016 hPa.

Der Regen wird am 31. August etwas stärker und wir erleben einen Tag mit mäßigem Regen. Die Temperaturen gehen etwas zurück auf angenehme 29°C, was zusammen mit der Windstille von 4 km/h und erhöhter Luftfeuchtigkeit von 40% für eine willkommene Abkühlung sorgen wird.

Die ersten Tage des Septembers: Ein Wechselspiel aus Licht und Wassertropfen

Mit dem 1. September begrüßen wir nicht nur den meteorologischen Herbstbeginn, sondern auch leichte Regenschauer bei sommerlichen 32°C. Der Wind scheint sich mit 3 km/h kaum zu rühren und die Luftfeuchtigkeit pendelt sich auf 36% ein. Der Druckabfall auf 1012 hPa könnte für wechselhaftes Wetter in den folgenden Tagen sorgen.

Die kommenden Tage, 2. und 3. September, zeigen sich mit einigen Wolken am Himmel, die aber kaum die Sonne verdrängen können, was die optimalen Temperaturen von 33°C verspricht. Der Wind bleibt sanft und die Luftfeuchtigkeit etwas geringer bei 32%-34%. In dieser Phase bleibt der Druck stabil bei rund 1016 hPa.

Kühlere Temperaturen und Regen zum Wochenabschluss

Zum Ende der Woche, am 4. und 5. September, kühlt sich das Wetter in Santa Eugènia spürbar ab. Lichter Regen begleitet uns bei gemäßigteren 27°C bzw. 26°C und die erhöhte Luftfeuchtigkeit von bis zu 54% lässt das Ende des Sommers erahnen. Mit konstanten 6 km/h Wind fühlt sich die Temperatur ein wenig kühler an.

Insgesamt präsentiert sich das Wetter in Santa Eugènia als ein wahrer Endsommertraum mit vereinzelten Regenschauern. Ideal, um die letzten warmen Tage des Jahres auf Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

