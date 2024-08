Klare Aussichten und vereinzelter Regen: Das 7-Tage-Wetter in Pollença (29.8.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Pollença

Die malerische Gemeinde Pollença auf Mallorca empfängt Einheimische und Besucher mit einem klarem Himmel und angenehmen Sommertemperaturen. Am 29. August 2024 präsentiert sich das Wetter von seiner besten Seite, denn das Thermometer klettert auf bis zu 27°C, während eine leichte Brise mit 6 km/h für eine angenehme Abkühlung sorgt. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 60% und einem Luftdruck von 1017 hPa beginnt der Tag in Pollença mit dem Sonnenaufgang um 5:13 Uhr und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 18:24 Uhr.

Wetteraussichten für das Ende August

Das Wetter bleibt in Pollença weiterhin sommerlich warm. Am 30. und 31. August halten sich die Temperaturen um 28°C. Trotz der überwiegend bewölkten Himmelsschicht ist kein großer Temperatursturz zu erwarten. Am 31. werden jedoch leichte Regenschauer erwartet, die die Straßen von Pollença benetzen könnten, bei einer Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h.

Beginn des Septembers in Pollença

Der 1. September bringt ähnliche Wetterbedingungen wie die vorherigen Tage, mit überwiegend bewölktem Himmel und einer Temperatur von 28°C, was die ideale Zeit für Freizeitaktivitäten im Freien oder einen entspannten Bummel durch die Gassen von Pollença ist.

Angenehmes Wetter setzt sich fort

Die Tage vom 2. bis 3. September versprechen mit wenigen Wolken und Temperaturen um 27°C, ein perfektes Wetter für allerlei Outdoor-Aktivitäten. Zudem bleibt der Wind moderat und sorgt mit einer Geschwindigkeit von 5-6 km/h weiterhin für ein angenehmes Klima.

Kurze Regen-Intermezzi

Der 4. und 5. September kündigen leichten Regen an, was die Abkühlung der Temperaturen auf 24°C und 25°C begünstigt. Mit einem Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 7 km/h wird es in Pollença etwas frischer, dennoch bleibt das Wetter mit einer relativen Feuchtigkeit von 51%-68% und einem Luftdruck von 1016-1018 hPa erträglich.

Wetterübersicht für Pollença in der kommenden Woche

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:38:08. +++