Perfektes Spätsommerwetter in Petra: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen (29.8.2024)

Strahlendes Wetter und erfrischende Temperaturen in Petra

Die Einwohner und Besucher von Petra auf Mallorca können sich auf eine herrliche Woche voller Sonnenschein und idealer Temperaturen einstellen. Mit klarem Himmel und einer konstanten Brise ist das Wetter perfekt für alle Aktivitäten im Freien. Die nächsten sieben Tage versprechen, ein wahres Sommertagebuch zu schreiben.

Langfristige Wettervorhersage für Petra

Beginnend mit dem 29. August 2024, werden die Temperaturen konstant um die 25°C liegen. Diese angenehme Wärme, gepaart mit einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von ca. 33% und einem leichten Wind von 7 km/h, lädt jeden dazu ein, die prachtvolle Natur Petras zu erkunden. Der Luftdruck befindet sich um den Wert von 1014 hPa.

Am darauffolgenden Tag bleibt das Wetter in Petra stabil mit ähnlich niedriger Luftfeuchtigkeit und einem unveränderten Luftdruck. Die Sonne grüßt die Frühaufsteher bereits um 03:14 Uhr und verabschiedet sich um 16:03 Uhr.

Der Blick auf die kommenden Tage

Das klare Himmelsbild setzt sich bis zum Ende der Woche fort, wobei die Temperatur am 31. August leicht auf 24°C fällt. Die Feuchtigkeit steigt geringfügig, was jedoch die Freizeitaktivitäten in Petra nicht beeinträchtigen sollte. Der Wind bleibt mit 7 km/h erfrischend und der Luftdruck konstant.

Mit Beginn des Septembers erleben wir einen leichten Temperaturanstieg, ideal für alle, die den Sommer noch etwas länger auskosten möchten. Insbesondere der 2. und 3. September 2024 überraschen mit Höchsttemperaturen von bis zu 27°C, einer angenehmen Brise von 5 km/h und einer auf 26% gesunkenen Luftfeuchtigkeit.

Das Wochenende rundet die Woche mit konstantem Sonnenschein und Temperaturen um die 26°C ab. Der Wind weht mild, und der Luftdruck zeigt leichte Schwankungen, die aber im Allgemeinen auf einem normalen Level bleiben.

Genießen Sie das ideale Spätsommerwetter

Die bevorstehende Woche in Petra bietet die perfekten Bedingungen für lange Spaziergänge, Radtouren oder einfach, um die wundervolle mallorquinische Sonne am Strand zu genießen. Die klare Sicht und die milderen Abendtemperaturen machen Outdoor-Abendessen oder Sternenbeobachtungen zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Lassen Sie sich diese Gelegenheit für perfekte Urlaubstage auf Mallorca nicht entgehen und planen Sie jetzt Ihre Aktivitäten unter dem wunderbaren blauen Himmel Petras.

