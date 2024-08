Prognose: Sonniges bis regnerisches Wetter in Costitx – Vorhersage für die kommenden Tage (29.08.24 bis 05.09.24)

Das aktuelle Wetter in Costitx: eine Woche voller Überraschungen

Die Wettervorhersage für Costitx auf Mallorca zeigt in den kommenden Tagen eine spannende Mischung aus strahlendem Sonnenschein und erfrischenden Regentagen. Mit diesem Überblick erhalten Sie alle wichtigen Informationen, um Ihre Woche perfekt zu planen, ob für den Strandbesuch oder die Erkundung des malerischen Inselinneren.

Sonniger Auftakt mit ambitionierten Temperaturen

Am Donnerstag, den 29. August 2024, begrüßt uns ein klarer Himmel und frische Luft mit einer komfortablen Durchschnittstemperatur von 31°C. Eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von nur 4 km/h bringt die Blätter zum Flüstern, während die Luftfeuchtigkeit bei milden 33% liegt.

Wolken ziehen auf – bleibt es trocken in Costitx?

Die Wolkendecke verdichtet sich am Freitag, den 30. August, wodurch das Tageslicht durch die überwiegend bedeckten Wolken gedimmt wird. Die Temperaturen steigen leicht an auf erwartete 32°C bei einer ähnlich schwachen Windgeschwindigkeit und einer minimal erhöhten Luftfeuchtigkeit von 35%.

Nasse Überraschung zum Monatsende

Wer hätte das gedacht? Der Samstag, den 31. August, bringt uns mäßigen Regen und eine leichte Abkühlung auf gemütliche 29°C. Trotz des Regens bieten die verhältnismäßig ruhigen Winde eine willkommene Erfrischung.

September beginnt mit einem sanften Tropfen

Der 1. September läutet das Ende des Sommers mit leichten Regenschauern ein. Die Temperaturen bleiben mit 32°C auf sommerlichem Niveau, während die Feuchtigkeit auf 38% ansteigt und uns den Eindruck von frischerer Luft vermittelt.

Zum Abschluss der Woche – eine Rückkehr zum klaren Himmel

Nach dem regnerischen Intermezzo erwartet uns am 2. und 3. September wieder ein klarer Himmel bei angenehmen Temperaturen von 33°C bzw. 31°C. Mit wenigen Wolken am Himmel und fortgesetzter Trockenheit bietet Costitx perfekte Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten.

Kühleres Wetter kündigt den Herbst an

Zum Wochenende hin, am 4. und 5. September, werden wir Zeuge eines Temperaturrückgangs auf 27°C und schließlich 26°C. Dabei nimmt die Bewölkung erneut zu und am Dienstag dürfen wir mit leichtem Regen rechnen, was die Insel in eine angenehme Kühle hüllt – perfekt, um der sommerlichen Hitze zu entfliehen.

