Santanyí-Wetter: Sonnige Tage und leichte Niederschläge - die Wettervorhersage vom 29. August bis 5. September 2024 (29.8.2024)

Wetter in Santanyí: Eine sonnig-warme Woche mit erfrischenden Winden

Die letzte Augustwoche auf Mallorca hält in SantanyíSantanyí sommerliche Temperaturen bereit, die auch zu Beginn des Septembers anhalten. Lichtdurchflutet und angenehm ist das Klima, sodass Sie freudig Ihre Tagesaktivitäten planen können.

Heiterer Wochenstart und ein Hauch von Herbst

Am Donnerstag, den 29. August 2024, erwacht Santanyí unter einem klaren Himmel. Mit leichtem Wind werden die maximale 28°C Lufttemperatur zur angenehmen Begleitung Ihres Tages. Ein idealer Moment, um die Strände und das lebendige Ortszentrum zu genießen.

Leichte Bewölkung begleitet das Wochenende

30. August und 31. August bringen eine Zunahme der Bewölkung mit sich. Obgleich die Temperaturen bei 28°C verbleiben, könnten leichte Niederschläge die Szenerie zum Ende der Woche hin ergänzen. Das Meer bleibt jedoch eine einladende Option für Wassersport und Entspannung.

September beginnt kühl und bewölkt

Mit dem 1. September kommen wolkigere Aussichten, die das Barometer auf 29°C ansteigen lassen – ein sanfter Vorbote des Herbstes. Die Luftfeuchtigkeit hält sich weiterhin im mittleren Bereich und verspricht begleitet von einer sanften Meeresbrise einen komfortablen Übergang in den neuen Monat.

Klare Sicht auf Santanyí in den ersten Septembertagen

Der 2. September und 3. September präsentieren erneut einen klaren Himmel und eine milde Brise. Es ist die perfekte Gelegenheit, das reiche Kulturangebot von Santanyí zu entdecken.

Nachlassende Hitze und willkommener Regen

Die Wettertendenz neigt zu einer leichten Abkühlung am 4. September mit 27°C. Der 5. September beschließt die Woche mit angenehmen 26°C und erhöhter Windaktivität, was für segelbegeisterte Urlauber besonders erfreulich sein dürfte. Das leichte Regenrisiko ist eher willkommen, da es für eine Abkühlung und Frische sorgt.

Sonnenzeiten in Santanyí

Zu bemerken sind auch die Sonnenauf- und -untergangszeiten, die den Tagesrhythmus markieren: Während der Sonnenaufgang am 29. August um 5:13 Uhr erfolgt, erwartet Sie der Sonnenuntergang um 18:23 Uhr. In der Folgewoche verschiebt sich der Sonnenaufgang leicht nach hinten, was die Tage genussvoll etwas verkürzt.

