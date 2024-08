Sonnige Aussichten und vereinzelte Regenschauer: Das Wetter in Consell auf Mallorca (29.08.2024 - 05.09.2024)

Wetterprognose für Consell: Aktuelle Trends und Vorhersagen

Während sich der Hochsommer langsam dem Ende neigt, zeigt sich das Wetter in Consell, Mallorca noch einmal von seiner abwechslungsreichen Seite. Die kommenden sieben Tage halten für Einheimische und Urlauber sowohl sonnige Momente als auch erfrischende Regengüsse bereit.

Heiterer Wochenauftakt mit klarem Himmel

Zum Start in die letzte Augustwoche dürfen sich die Besucher und Bewohner Consells über einen klaren Himmel und sommerliche 32°C am 29. August 2024 freuen. Mit einem sanften Wind von nur 3 km/h und geringer Luftfeuchtigkeit von 30 % stehen sämtliche Türen offen für Outdoor-Aktivitäten zu Land oder entspannte Stunden am Strand.

Wechselhaftes Wetter Ende August

Der folgende Tag, der 30. August, hält bei gleichbleibenden Temperaturen eine leichte Überraschung bereit: sporadische Regenschauer werden das Bild prägen, doch angesichts der Mäßigkeit sollte dies keinen Strich durch die Urlaubspläne machen. Mit leicht anziehendem Wind von 5 km/h bleibt es angenehm.

Das Wetter wird am 31. August etwas unbeständiger. Mit 28°C etwas kühler, sind es vor allem die moderaten Regenfälle, die für Abkühlung und ein wechselhaftes Wettererlebnis sorgen. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt auf 43 %, während der Wind weiterhin schwach bleibt.

Start in den September mit sommerlichen Temperaturen

Der 1. September begrüßt die Inselbewohner mit einer Rückkehr zum Licht. Trotz punktueller Regenschauer herrscht mit 32°C weiterhin Sommeratmosphäre. Der leichte Wind und die relative Luftfeuchtigkeit von 37 % lassen das Wetter angenehm wirken.

Auflockerung des Himmels in der ersten Septemberwoche

In den ersten Tagen des Septembers können die Menschen in Consell eine leichte Bewölkung bei Höchsttemperaturen von 33°C am 2. September und 32°C am 3. September genießen. Die Wolken geben immer wieder den Blick frei auf die strahlende Sonne Mallorcas, während die Luftfeuchtigkeit und der Wind auf einem konstant niedrigen Niveau bleiben.

Ende des Wetterberichts mit Regenankündigung

Gegen Ende des 7-Tages-Zeitraums, am 4. und 5. September, kühlt sich die Luft auf 27°C bzw. 26°C ab, und leichter Regen wird für eine willkommene Erfrischung sorgen. Der Wind frischt auf 5 km/h auf, und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von bis zu 56% lässt das Wetter etwas schwüler erscheinen.

Das Wetter in Consell hält somit für jeden etwas bereit, sei es Sonnenanbeter oder Regenliebhaber. Zusätzlich zu den alltäglichen Freizeitmöglichkeiten bietet die wechselhafte Wetterlage die perfekte Gelegenheit, die Insel in all ihren Facetten zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:27:38. +++