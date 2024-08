Strahlendes Sommerwetter in Fornalutx - Ihre Wettervorschau für die letzte Augustwoche und den Septemberstart (29.8.2024)

Die aktuellen Wetteraussichten für die Region Fornalutx

Die letzten Augusttage auf Mallorca versprechen in Fornalutx sommerliche Temperaturen und überwiegend klaren Himmel, die einen entspannten Ausklang der Feriensaison versprechen. Aber auch der Start in den September hält wenig an Überraschungen bereit - die Wärme bleibt uns erhalten, wenngleich Regentropfen für eine frische Abwechslung sorgen werden.

Ende August genießen: Hohe Temperaturen und klarer Himmel

Der 29. August 2024 beginnt in Fornalutx mit einem klaren Himmel, der die Temperaturen auf sommerliche 30°C steigen lässt. Die leichte Brise mit gerade einmal 2 km/h sorgt für eine sanfte Abkühlung in dieser warmen Zeit. Die Luftfeuchtigkeit steht bei 42 Prozent und mit einem Luftdruck von 1017 hPa steht einem entspannten Tag unter freiem Himmel nichts im Wege. Sonnenauf- und Sonnenuntergang rahmen diesen wunderbaren Tag mit einem frühen Morgenlicht um 5:14 Uhr und einem langen Abend bis 18:25 Uhr.

Am darauffolgenden Tag, dem 30. August, wird das Wetter durch überzogene Wolken charakterisiert, wobei die Temperaturen konstant bei 30°C bleiben. Der Wind frischt leicht auf 4 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 39 Prozent. Der Luftdruck hält sich konstant.

Regen als Vorbote des Herbstes: Der Start in den September

Der 31. August läutet mit mäßigem Regen und einer Temperaturabkühlung auf 26°C die nahende Veränderung der Jahreszeit ein. Der Wind bleibt moderat, und die Luftfeuchtigkeit nimmt spürbar auf 56 Prozent zu. Der September zeigt sich dann zunächst mit leichtem Regen am 1. September bei 29°C und behält die gemäßigten Windverhältnisse bei. Etwas weniger Regen ist zu erwarten, und der Druck beginnt zu fallen.

Zum 2. September hin kehrt dann wieder die Ruhe am Himmel über FornalutxFornalutx ein, und die Sonne setzt sich gegen die wenigen Wolken durch. Die Temperaturen halten sich weiterhin an der 30°C-Marke, und der Wind bleibt ein sanftes Lüftchen. Dies ähnelt auch der Prognose für den 3. September mit nur vereinzelten Wolken am Himmel.

Wetterwechsel im Anmarsch: Ein kühleres Wochenende steht bevor

Die Woche schließt mit einem Wetterwechsel ab. Bereits am 4. September ist mit leichtem Regen und einer Temperatur von 24°C eine spürbare Abkühlung vorherzusehen. Dieser Trend setzt sich fort und das Wochenende begrüßt uns am 5. September mit ähnlichen Bedingungen, allerdings bei etwas niedrigeren 23°C.

Sommerliebhaber sollten die ersten Tage dieser Wochenvorschau nutzen, um die letzten warmen Sonnenstrahlen in vollen Zügen zu genießen. Gleichzeitig sollten Wanderer und Naturliebhaber die Gelegenheit ergreifen, in der idealen Mischung aus Sonne und Regen die umwerfende Landschaft Fornalutx' zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:31:10. +++