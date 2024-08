Wetter in Ses Salines: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer erwartet (29.8.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Ses Salines

Die neuesten Wetterprognosen für Ses Salines versprechen eine Woche mit überwiegend sonnigem Wetter und vereinzelt kleinen Regenschauern. Ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische, die das angenehme Klima Mallorcas genießen möchten. Bei Temperaturen, die sich um die 28°C-Marke bewegen, bleibt es angenehm warm, und die Sonne wird von einem leichten Wind begleitet, der für eine frische Brise sorgt.

Detaillierte Wetteraussichten für die kommende Woche

Am 29. August 2024 begrüßt uns ein klarer Himmel, mit Temperaturen, die bis auf 28°C ansteigen. Die leichte Brise von 7 km/h wird von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 52% begleitet. Mit einem Sonnenaufgang um 5:13 Uhr und einem Sonnenuntergang um 18:23 Uhr können Sie einen langen, sonnigen Tag erwarten.

Der 30. August zeigt sich trotz Temperaturen von ebenfalls 28°C etwas bedeckter. Überwiegend wolkig wird es sein, aber die wahre Abwechslung bringt der kommende Tag.

Am 31. August sollten Sie vielleicht ein Regenschirm bei sich führen, denn es wird mit leichtem Regen gerechnet. Bei diesen Niederschlägen bleibt es jedoch weiterhin warm, mit Temperaturen um die 28°C.

Zum Start in den September behält das Wetter in Ses Salines seine milden Temperaturen bei und bleibt am 1. September überwiegend wolkig, wobei die Quecksilbersäule auf 29°C klettert.

Am 2. und 3. September zeigt sich der Himmel über Ses Salines wieder freundlicher mit nur wenigen Wolken. Die zu erwartenden Temperaturen liegen stabil bei warmer 29°C.

Der 4. September lädt mit einem klaren Himmel und einer erfrischenden Brise, bei geradezu perfekten 27°C, zu Outdoor-Aktivitäten ein. Aber der 5. September bringt erneuten leichten Regen mit sich, bei einer immer noch angenehmen Maximaltemperatur von 26°C.

Wettertrend und Aussichten

Zusammengefasst steht Ses Salines in den nächsten Tagen ein überwiegend positives Wetter bevor, das sowohl Sonnenanbeter als auch Regenliebhaber zufriedenstellen wird. Mit milden nächtlichen Abkühlungen und angenehmen Tagestemperaturen können wir uns auf eine weitere wunderbare Woche auf Mallorca freuen.

