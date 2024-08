Wetter in Sineu (29.08.24 bis 05.09.24): Sonnenschein und Regenschauer prägen die letzte Sommerwoche

Wettervorhersage für Sineu: Sonne und vereinzelte Regentage erwarten die Urlaubsinsel

Strahlender Sonnenschein und leichte Regenfälle werden die Stimmung in Sineu, Mallorca, in der kommenden Woche beeinflussen. Für die letzten Tage des Sommers bis Anfang September bietet Ihnen unsere umfassende Wetterprognose eine detaillierte Übersicht über die täglichen Wetterbedingungen und was Sie während Ihres Aufenthalts oder Ihrer Aktivitäten in Sineu erwarten können.

Sonnenklar und entspannt: Wetter am Donnerstag, 29. August 2024

Mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 30°C lädt der Donnerstag zum Verweilen im Freien ein. Der leichte Wind bei nur 5 km/h sorgt für eine sanfte Brise. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 35% und der Luftdruck liegt bei 1017 hPa. Genießen Sie einen herrlichen Sonnenaufgang um 5:13 Uhr und einen malerischen Sonnenuntergang um 18:24 Uhr.

Überdachte Schönheit: Wetterprognose für Freitag, 30. August 2024

Der Himmel bedeckt sich am Freitag etwas mehr mit überwiegend bewölkten Verhältnissen, während die Temperaturen weiterhin sommerlich mit 31°C bleiben. Ein leichter Windzug von 6 km/h wird die Luft frisch halten, während die Luftfeuchtigkeit auf 38% steigt, und der Luftdruck bei 1016 hPa liegt.

Der Regen kommt: Wetter am Samstag, 31. August 2024

Am Samstag zieht der Sommerregen über Sineu mit moderaten Regenfällen. Die Temperaturen nehmen leicht ab und erreichen 29°C, bei einer Luftfeuchtigkeit von 41%. Der Wind bleibt mit 4 km/h ruhig und der Luftdruck auf 1015 hPa. Ein idealer Tag für Indoor-Aktivitäten oder Entspannung in einem der gemütlichen Cafés.

Leichte Regenschauer zum Start in den September

Zum Monatswechsel erwartet die Besucher am 1. September leichter Regen, während die Temperaturen mit 31°C hoch bleiben. Ein weiterer Tag für leichte Indoor-Aktivitäten mit einer Luftfeuchtigkeit von 40% und einem Luftdruck von 1012 hPa.

Erholung unter klarem Himmel: Wetter vom 02.-03. September 2024

Zu Beginn der neuen Woche kehrt die Sonne zurück nach Sineu, mit einem klaren Himmel am Montag und nur einigen wenigen Wolken am Dienstag bei Hochtemperaturen um 31-32°C. Dieses angenehme Wetter, gepaart mit einer moderaten Luftfeuchtigkeit und sanften Winden, bietet perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten auf Mallorca.

Abkühlung und vereinzelte Wolken: Wettertrend für 04.-05. September 2024

Die Woche schließt mit einer spürbaren Abkühlung ab, da die Temperaturen am Mittwoch auf 27°C und am Donnerstag auf 26°C fallen und der Himmel von verstreuten bis leichten Regenwolken durchzogen wird. Dies könnte ein Anzeichen für die bevorstehende Herbstzeit sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:44:19. +++