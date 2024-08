Wetter Marratxí: Ihre 7-Tage-Vorhersage für leichten Regen und Sonnenschein (29.8.2024)

Aktuelle Wettertrends für Marratxí

Wenn Sie in der nächsten Woche Pläne im Freien in Marratxí haben, ist ein Blick auf die Wettertrends sicherlich hilfreich. Wir schauen auf einen Mix aus klarem Himmel, einigen Wolken und gelegentlichen Regentagen. Die gute Nachricht ist, dass die Temperaturen recht angenehm sein werden, mit Höhepunkten über 30°C an mehreren Tagen.

Der sonnige Start in die WocheDer sonnige Start in die Woche

Am Donnerstag, den 29. August 2024 erwarten uns in Marratxí sommerliche 31°C und ein klarer Himmel. Mit einer sanften Brise von 3 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 36% wird dieser Tag für Outdoor-Aktivitäten geradezu einladend sein. Sonnenauf- und -untergang können Sie um 5:14 Uhr morgens beziehungsweise um 18:25 Uhr abends beobachten.

Regnerische Abwechslung zur WochenmitteRegnerische Abwechslung zur Wochenmitte

Die Tage Freitag und Samstag (30. und 31. August 2024) bringen leichten bis mäßigen Regen bei maximalen Temperaturen von 32°C bzw. 29°C. Der Wind bleibt mit Geschwindigkeiten von 4 km/h moderat, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf bis zu 45% an, was die Regenschauer erklärt. Perfektes Wetter, um es sich mit einem guten Buch gemütlich zu machen oder die zahlreichen Indoor-Angebote in Marratxí zu entdecken.

Pleasant temperatures and occasional rain showers for the new monthPleasant temperatures and occasional rain showers for the new month

Der Monatsbeginn am Sonntag (1. September 2024) behält das Thema leichten Regen bei, allerdings mit wieder steigenden Temperaturen um 31°C. Die Luft bleibt mit einem Druck von 1012 hPa ein wenig instabil, was den kurzen Niederschlag erklärt, aber die Windstärke bleibt unverändert moderate 4 km/h.

Sonnig mit leichter Bewölkung - Ideales AusflugswetterSonnig mit leichter Bewölkung - Ideales Ausflugswetter

Zu Beginn der neuen Woche, am Montag und Dienstag (2. und 3. September 2024), hängen nur ein paar Wolken am Himmel von Marratxí. Die Temperaturen bleiben stabil und angenehm bei 31°C und 32°C, mit leicht reduzierter Luftfeuchtigkeit. Dies sind ideale Bedingungen, um die Umgebung von Marratxí zu erkunden.

Leichter Regen kündigt den Wetterwechsel anLeichter Regen kündigt den Wetterwechsel an

Mittwoch und Donnerstag (4. und 5. September 2024) beenden die 7-Tage-Vorhersage mit leicht regnerischen Bedingungen, die Temperaturen fallen leicht auf 27°C und 26°C ab. Der Wind zieht etwas an und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 6 km/h. Es könnte also Zeit sein, die leichte Jacke hervorzuholen, besonders am Abend, wenn es früher dunkel wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:35:39. +++