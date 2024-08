Wetter Vilafranca de Bonany (29.08.24 bis 05.09.24): Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer

7-Tage-Wettervorhersage für Vilafranca de Bonany

Die kommende Woche in Vilafranca de Bonany auf Mallorca verspricht eine Mischung aus strahlendem Sonnenschein und erfrischenden Regenschauern. Wir haben alle Details, die Sie über das Wetter vom 29. August bis zum 5. September 2024 wissen müssen, in einer übersichtlichen Prognose zusammengestellt.

Klare Sicht und warme Temperaturen zu Beginn der Woche

Am Donnerstag, den 29. August 2024, begrüßt uns Vilafranca de Bonany mit einem klaren Himmel und freundlichen Temperaturen von 29°C. Ein leichter Wind mit 6 km/h sorgt für eine erfrischende Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 39% liegt.

Der Freitag hält mit overcast clouds und ähnlichen Windverhältnissen wie am Vortag weiterhin gemäßigte Bedingungen bereit – perfekt für all jene, die der Mittagshitze entgehen möchten. Mit 30°C bleibt es warm, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 44% an.

Erfrischender Regen zum Wochenende

Mit Beginn des Wochenendes kündigt sich am Samstag, den 31. August, leichter Regen an, der für willkommene Abkühlung von 28°C sorgt. Dies könnte eine gute Gelegenheit sein, die malerische Landschaft Vilafranca de Bonanys in einer frischen, regenreichen Umgebung zu genießen.

Die neue Woche startet am 1. September mit überwiegend bewölktem Himmel, aber die Temperaturen bleiben mit 30°C stabil und warm. Am Montag, den 2. September, dürfen wir uns dann wieder auf klaren Himmel freuen, und das Thermometer klettert weiter auf 31°C.

Variable Wolkendecke und Aussichten zum Arbeitsstart

Zu Beginn der Arbeitswoche am Dienstag, den 3. September, wechseln sich Sonne und scattered clouds bei angenehmen 30°C ab. Der Mittwoch zeigt dabei eine ähnliche Wetterlage mit teilweise bewölktem Himmel und einer angenehmen Hochtemperatur von 27°C. Den Abschluss der 7-Tage-Vorschau bildet der 5. September, an dem wieder leichter Regen fällt und die Temperatur auf frischere 26°C sinkt.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich im Laufe der Woche leicht, so dass wir den Tag in Vilafranca de Bonany bereits um 5:13 Uhr beginnen und ihn bis zum 18:23 Uhr auskosten können.

Eine besondere Empfehlung für Outdoor-Aktivitäten bietet sich an Tagen mit klarer Sicht, während die leicht regnerischen Tage perfekt sind, um die lokale Gastronomie oder die kulturellen Angebote von Mallorca zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:46:56. +++