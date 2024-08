Wetteraussichten für Andratx: Sonnige Tage und leichte Regenschauer vom 29.08.2024 bis 05.09.2024

Das Wetter in Andratx: Eine sonnenreiche Woche mit vereinzelten Regenfällen

Die malerische Gemeinde Andratx auf Mallorca erwartet eine abwechslungsreiche Wetterwoche. Mit dem Ende des Augusts und dem sanften Übergang in den September präsentiert sich das Wetter in Andratx überwiegend freundlich, gepaart mit einigen Tagen, an denen der Regen für Erfrischung sorgen wird.

Beginnen wir mit dem Donnerstag, den 29.08.2024, an dem die Einwohner und Besucher von Andratx einen klaren Himmel genießen können. Bei angenehmen 26 Grad Celsius und leichten Brisen von etwa 3 km/h lässt es sich wunderbar durch die Gassen schlendern oder das Meer genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 65%, der Luftdruck bei stabilen 1017 hPa. Der Tag begrüßt Sie früh um 5:16 Uhr mit dem Sonnenaufgang und verabschiedet sich um 18:26 Uhr mit einem malerischen Sonnenuntergang.

Der Freitag, 30.08.2024, zeigt sich etwas bedeckt, aber die Temperaturen klettern noch ein Grad höher auf 27 Grad Celsius. Eine leichte Erhöhung des Windes auf 5 km/h könnte die perfekte Begleitung für eine Tagestour oder eine Fahrradfahrt darstellen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 59%, sodass es sich etwas weniger schwül anfühlt. Die Wolken können keinen Niederschlag ankündigen, und der Sonnenauf- und -untergang findet nahezu zeitgleich zum Vortag statt.

Das Wochenende beginnt am Samstag, 31.08.2024, mit mäßigem Regen, der für Abkühlung und frische Luft sorgt. Auch hier zeigt das Thermometer 27 Grad Celsius an. Die Windverhältnisse bleiben gleich bei ungefähr 5 km/h. Der Luftdruck geht leicht zurück auf 1015 hPa, was typisch für Regentage sein kann.

Am Sonntag, 1.09.2024, bleibt es bei überwiegend bewölktem Himmel, mit einer leicht gesteigerten Windgeschwindigkeit von 6 km/h. Die Temperatur bleibt gleichmäßig bei etwa 27 Grad Celsius. Der Monatswechsel wird begleitet von einer Luftfeuchtigkeit von 59% und einem leicht gesunkenen Druck von 1012 hPa.

Die folgenden Tage bringen uns eine Mischung aus wenigen und zerstreuten Wolken. Vom Montag, 2.09.2024, bis zum Mittwoch, 4.09.2024, können wir Temperaturwerte von 26 bis 25 Grad Celsius erwarten, bei leicht schwankenden Windgeschwindigkeiten zwischen 3 und 5 km/h. Der Regenschirm sollte am Mittwoch nicht zuhause bleiben, denn es ist mit leichtem Regen zu rechnen.

Die Woche schließt am Donnerstag, 5.09.2024, mit kühlenden 24 Grad Celsius und leichtem Regen. Der Wind ist mit 4 km/h weiterhin milde. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf angenehme 59% und der Druck bleibt konstant bei 1015 hPa.

Andratx erwartet eine Woche voller Sonnenschein, leichten Böen und einigen Regentagen. Die Wetterlage zeigt sich ideal für verschiedene Freizeitaktivitäten und verspricht eine angenehme Zeit auf der Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:22:02. +++