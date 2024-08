Wetteraussichten für Calvià: 7-Tage-Trend zeigt sommerliche Temperaturen und gelegentliche Niederschläge (29.8.2024)

Wetter in Calvià: Sonnenschein und Regen im Wechsel

Die kommenden Tage halten für Calvià ein wechselhaftes Wetter bereit, das insgesamt von sommerlichen Temperaturen geprägt ist. Klare Himmel und gelegentliche Regenschauer wechseln sich ab, während die Temperaturen beständig um die angenehmen 28 Grad Celsius markieren. Hier eine genaue Betrachtung der Wetterprognosen für Calvià für die Woche vom 29. August bis zum 5. September 2024.

Die letzten Augusttage: Sonne pur und Wolken

Am Donnerstag, dem 29. August, erwartet Sie ein wolkenloser Himmel mit einem Maximalwert von 28 Grad Celsius. Die sanfte Brise von nur 4 km/h trägt zur entspannten Sommeratmosphäre bei. Die Feuchtigkeit liegt bei 56% und der Luftdruck bei 1016 hPa.

Der darauf folgende Freitag bringt dichte Bewölkung, doch die Temperaturen bleiben hoch bei 29 Grad. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht zu auf 5 km/h, während der Luftdruck weiterhin stabil bei 1017 hPa liegt.

Wochenendwetter: Vom klaren Himmel zu Regen

Das Wochenende kündigt sich mit Regen an. Am Samstag, dem 31. August, sollten Sie Ihren Regenschirm nicht vergessen, denn es kommt zu mäßigen Niederschlägen, bei weiterhin warmen 28 Grad, und der Wind hält sich mit 5 km/h.

Der 1. September zeigt sich etwas gnädiger mit nur leichtem Regen. Die Temperaturen klettern wieder auf sommerliche 29 Grad, bei einem gleichbleibenden Wind von 5 km/h und einer konstant milden Luftfeuchtigkeit von 51%.

Der Start in den September: Meist heiter mit Regenmomenten

Die erste Septemberwoche bietet am Montag und Dienstag leicht bewölkten Himmel, wobei am 2. und 3. September die Temperaturen stabil bei 28 Grad bleiben. Ein schwacher Wind und Durchschnittswerte bei Feuchtigkeit und Druck versprechen angenehmes Wetter in diesen Tagen.

Ab Mittwoch ziehen dann wieder Regenwolken auf. Der 4. und 5. September zeigen sich mit leichtem Regen und etwas kühleren Temperaturen von 27 bzw. 25 Grad. Auch hier bleibt der Wind beständig und bekümmert die Pläne für Aktivitäten im Freien nicht weiter.

Für die detailgenaue Planung Ihrer Tage in Calvià, sollten Sie sich jedoch stets die neusten Wetter-Updates ansehen.

