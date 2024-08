Wetteraussichten für Llubí: Sonnig und sommerlich warm bis Ende August 2024 (29.8.2024)

Aktuelles Wetter und Prognose für Llubí, Mallorca

Das Wetter in Llubí präsentiert sich zum Ende des Sommers von seiner besten Seite. Ein Hoch über der Baleareninsel Mallorca sorgt in den nächsten Tagen für klaren Himmel und hohe Temperaturen, bevor leichte Wetterumschwünge mit Niederschlag erwartet werden.

Heute, 29. August 2024: Strahlender Sonnenschein in Llubí

Der heutige Tag empfängt uns in Llubí mit einem klaren Himmel und einem Maximum von 31°C. Mit einer sanften Brise von 5 km/h und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 37% bietet das Wetter ideale Bedingungen, um die Insel zu genießen. Der Sonnenaufgang wird uns um 5:13 Uhr begrüßen und der Abend wird mit einem Sonnenuntergang um 18:24 Uhr ausklingen.

Wettertrend: Sonne und Wolken im Wechsel

In den nächsten Tagen bleibt es in Llubí sommerlich warm, wobei die Temperaturen stets um die 30°C-Marke pendeln. Am 30. August ziehen überwiegend Wolken auf, während die Temperatur konstant bei 31°C bleibt. Das Wochenende bringt etwas Abwechslung ins Spiel, beginnend mit moderatem Regen am 31. August bei immer noch angenehmen 29°C.

Der September startet mit leichtem Regen, aber das Thermometer lässt sich nicht beirren und steigt am 1. September wieder auf erfreuliche 31°C. Am 2. September kehrt der klare Himmel zurück, und es wird mit 32°C sogar noch ein Grad wärmer. Leichte Wolkenbildung am 3. September hält die 31°C-Marke konstant, bevor am 4. und 5. September mit kühleren Temperaturen zwischen 26°C und 27°C und gelegentlichem Regen der Herbst langsam Einzug hält.

Wetterfazit für die erste Septemberwoche in Llubí

Die Wettervorhersage für Llubí verspricht insgesamt eine angenehme Woche mit viel Sonnenschein und nur gelegentlichen Regenschauern, was die perfekte Gelegenheit bietet, die letzten Sommertage auf Mallorca zu genießen. Mit diesen Aussichten lässt sich hervorragend planen, sei es für Outdoor-Aktivitäten, Strandausflüge oder Erkundungen des mallorquinischen Hinterlands. Bleiben Sie mit der Mallorca Zeitung immer auf dem Laufenden über die aktuellsten Wettertrends und genießen Sie Ihre Zeit auf unserer vielfältigen Insel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:32:57. +++