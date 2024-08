Wetteraussichten für Maria de la Salut: Eine sonnige und warme Woche steht bevor (29.8.2024)

Das Wetter in Maria de la Salut: Sonnenschein und sommerliche Temperaturen

Während die letzten Augusttage anbrechen und wir den September begrüßen, präsentiert sich das Wetter in Maria de la Salut von seiner besten Seite. Die Bewohner und Besucher dürfen sich auf eine erholsame Zeit mit viel Sonnenschein und angenehmen sommerlichen Temperaturen freuen.

Die aktuelle Wetterlage und Prognose

Wir starten mit einem umfassenden Blick auf die meteorologischen Bedingungen. Das Wetter präsentiert sich in den kommenden Tagen weitestgehend stabil und angenehm, mit Ausnahme eines kurzen, erfrischenden Regenschauers.

Donnerstag, 29. August 2024: Der Tag verspricht klaren Himmel und herrliches Sonnenbaden bei Höchsttemperaturen um 30°C. Eine schwache Brise mit einer Windgeschwindigkeit von etwa 5 km/h sorgt für eine angenehme Frische ohne zu stören. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 39% und der Luftdruck ist stabil bei 1017 hPa.

Freitag, 30. August 2024: Bewölkter Himmel wird uns durch den Tag begleiten, doch die Temperaturen bleiben mit einem Höchstwert von 31°C auf einem sommerlichen Niveau. Der Wind weht leicht mit 6 km/h. Die relative Feuchtigkeit nimmt etwas zu auf 42% bei einem leicht sinkenden Druck von 1016 hPa.

Samstag, 31. August 2024: Wenngleich moderate Regenschauer vorhergesagt sind, erreicht das Thermometer immer noch sommerliche 29°C. Der Wind ist mit 4 km/h kaum spürbar, und die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant bei 42%. Der Luftdruck fällt geringfügig auf 1015 hPa.

Der Übergang zum September bringt uns ein ähnlich angenehmes Wetter:

Sonntag, 1. September 2024: Mit leichtem Regen und Höchstwerten von 31°C lässt es sich gut in den neuen Monat starten. Eine leichte Brise um 5 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 43% komplettieren das Bild.

Start in die neue Woche

Ein strahlend blauer Himmel erwartet Sie

Mit Beginn der neuen Arbeitswoche setzt sich das heitere Wetter fort. Am Montag und Dienstag genießen wir klaren Himmel bzw. leichte Bewölkung bei Höchsttemperaturen von bis zu 32°C. Der Wind bleibt sanft, während die Luftfeuchtigkeit leicht sinkt, was zu einem angenehmen Klima beiträgt.

Die folgenden Tage bringen wechselnden Wolken, aber die Temperaturen bleiben mit etwa 26°C sehr angenehm. Eventuelle Regenfälle sind als leichte Schauer prognostiziert, welche die frische Luft nur noch erfrischender machen.

Die Meteo-Daten im Überblick:

Sonnenauf- und -untergangszeiten

Die Tage werden zwar kürzer, aber die Sonnenaufgangszeiten von etwa 05:19 Uhr und die Sonnenuntergangszeiten um 18:13 Uhr bescheren uns noch immer lange und genussvolle Tageslichtstunden.

Komplettieren Sie also Ihre Pläne für Outdoor-Aktivitäten und genießen Sie das großartige Wetter in Maria de la Salut. Egal, ob Sie sich für einen Strandbesuch entscheiden oder die kulturellen Angebote der Region erkunden möchten, das Wetter spielt in jedem Fall mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:35:12. +++