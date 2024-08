Wetteraussichten für Puigpunyent vom 29. August bis 5. September 2024: Sonne, Wolken und leichte Regenschauer (29.8.2024)

Das aktuelle Wetter in Puigpunyent: Eine Woche voller Abwechslung

Die kleine Gemeinde Puigpunyent auf der beliebten Baleareninsel Mallorca lässt ihre Bewohner und Besucher mit einem abwechslungsreichen Wetterbild in die letzte Augustwoche starten. Hier erhalten Sie einen detaillierten Überblick darüber, was das Wetter in Puigpunyent für die kommenden Tage bereithält.

Start in eine sonnige Woche: 29. August 2024

Am Donnerstag, dem 29. August, begrüßt uns ein klarer Himmel über Puigpunyent. Mit Temperaturen von angenehmen 26°C lässt sich der Tag ausgezeichnet im Freien genießen. Der Wind hält sich mit einer Geschwindigkeit von nur 3 km/h zurück, während die relative Luftfeuchtigkeit bei 58% liegt.

Wolkendecke verdichtet sich: 30. August 2024

Ein Tag später nimmt die Bewölkung zu und es wird überwiegend bewölkt sein. Die Temperaturen verharren bei einer Höchstmarke von 26°C, begleitet von einem leichten Wind von 5 km/h. Dennoch sorgt die moderate Luftfeuchtigkeit von 53% für ein angenehmes Klima.

Regnerisches Wochenende steht bevor

Der Samstag und Sonntag verwöhnen uns leider nicht mit sommerlicher Höchstform. Am Samstag ist mit moderatem Regen bei gleichbleibenden Temperaturen zu rechnen, während der Sonntag uns mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 27°C beehrt.

Nächste Woche: Unbeständiges Wetter erwartet die Inselbewohner

Von Montag bis Mittwoch pendelt sich das Wetter bei etwa 26°C ein, mit Sonne und Wolken im Wechsel und gelegentlichem leichten Regen. Der Wind bleibt weitgehend ruhig, was die leichten Schauer angenehm erscheinen lässt.

Temperaturrückgang und anhaltender Niederschlag: 5. September 2024

Am Mittwoch, dem 5. September 2024, gestaltet sich das Wetter mit leichtem Regen und einer Temperatursenkung auf 23°C. Trotz der leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 53% dürfte es ein passender Tag für die Erkundung der Insel mit Regenschutz sein.

Wrap up your preparations for the coming week while considering these weather forecasts, and make the most of the pleasant days by exploring the beautiful landscapes of Puigpunyent and the rest of Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:39:19. +++