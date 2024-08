Wetteraussichten in Capdepera: Sonnig und heiter bis leichte Regenfälle Ende der Woche (29.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und leichte Wolken – Das Wetter in Capdepera

Die malerische Gemeinde Capdepera auf Mallorca begrüßt ihre Besucher und Einwohner mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen am heutigen Donnerstag, dem 29. August 2024. Mit einer Tageshochtemperatur von 25°C, einer milden Brise von 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 64% steht einem entspannten Tag nichts im Wege.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten in Capdepera werden die atemberaubende Schönheit der Insel mit Lichtspielen am Himmel hervorheben – die Sonne geht um 5:11 Uhr auf und verabschiedet sich um 18:22 Uhr.

Wolken sammeln sich über Capdepera

Ab Freitag, dem 30. August, beginnt sich der Himmel allmählich mit überwiegend bewölkten Verhältnissen zu füllen, und wir können eine leichte Erwärmung auf 26 Grad Celsius erwarten. Diese Bedingungen bleiben uns über das Wochenende hinaus erhalten, mit Windgeschwindigkeiten, die konstant um die 6 km/h liegen.

Ein Blick auf die kommenden Tage in Capdepera

Der Anfang des Septembers präsentiert sich in Capdepera auch mit einem bedeckten Himmel. Die Temperaturen bleiben jedoch weiterhin hoch, mit einem Maximum von 27°C am ersten und zweiten Tag des Monats. Mit dem 5. September mag sich das Wettergeschehen jedoch langsam ändern, da leichte Regenschauer vorhergesagt werden, was eine Abkühlung auf 24°C mit sich bringt.

Die sonnige Gemütslage, die in den früheren Tagen des Monats zu spüren war, wird von einer frischeren und belebenden Atmosphäre, begleitet von leichtem Regen, abgelöst, was für Besucher der Insel die perfekte Gelegenheit liefert, das reiche Innenleben von Capdepera zu erkunden.

Während die Urlauber die letzten warmen Sonnenstrahlen an den Stränden genießen oder durch die historischen Straßen der Stadt schlendern, sollten sie nicht vergessen, einen Regenschirm für die späteren Tage einzupacken, um für das plätschernde Finale der Woche gewappnet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:27:12. +++