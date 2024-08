Wettervorhersage Artà: Klare Himmel und Wolken dominieren das Bild, 29.08.2024 bis 05.09.2024

Das erwartet Artà: Eine Woche voller Sonnenschein und Wolken

Die kommende Woche in Artà auf Mallorca präsentiert sich mit einer abwechslungsreichen Mischung aus klarem Himmel und bewölkten Tagen, bei Temperaturen, die für angenehme Spätsommertage sorgen. Hier ist ein detaillierter Blick auf die Wettervorhersagen vom 29. August bis zum 5. September 2024.

Donnerstag, 29.08.2024 - Sonniges Wetter lädt zum Verweilen ein

Der Donnerstag begrüßt die Bewohner und Besucher von Artà mit einem klaren Himmel, bei einer Tageshöchsttemperatur von 25°C. Mit einem leichten Wind von 5 km/h ist dies ein perfekter Tag, um die Natur oder die Straßencafés zu genießen. Der Luftdruck liegt bei 1017 hPa, während die Luftfeuchtigkeit ein angenehmes Niveau von 61% erreicht.

Freitag, 30.08.2024 und Samstag, 31.08.2024 - Wolkendecke ohne Trübnis

An beiden Tagen erwartet Artà eine Wolkendecke, wobei die Temperaturen jeweils bis auf 26°C am Freitag und bis auf 27°C am Samstag steigen. Bei mäßigem Wind um die 6 km/h bleibt das Wetter angenehm, auch wenn die Sonne sich etwas hinter den Wolken versteckt.

Sonntag, 01.09.2024 - Wolkenreiches Ende des Monats

Der letzte Tag des Monats August führt mit überwiegend bewölktem Himmel bei 27°C in den neuen Monat und hält diesen Trend auch den ganzen Sonntag über. Der Wind hält sich stabil bei 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig auf 65%. Ein Regenschirm dürfte nicht nötig sein, aber ein leichter Janker könnte bei Wind und Bewölkung gut tun.

Montag, 02.09. und Dienstag, 03.09.2024 - Freie Sicht auf ein paar Wolken

Zum Start der neuen Woche wird das Wetter in Artà freundlich bleiben, mit einigen bzw. zerstreuten Wolken, die sich am Himmel zeigen. Die Temperaturen halten sich bei angenehmen 26°C, ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten oder einen Spaziergang entlang der Küste.

Mittwoch, 04.09.2024 - Wolken verbergen nicht die Gemütlichkeit

Mit zerstreuten Wolken und einer frischeren Brise, die mit bis zu 7 km/h weht, sinkt das Thermometer leicht auf 24°C. Die Höhere Luftfeuchtigkeit von 70% kann zu einem etwas drückenderen Gefühl beitragen.

Donnerstag, 05.09.2024 - Die Woche endet mit leichten Regenschauern

Zum Ende der Wetterwoche in Artà kann es zu leichten Regenfällen kommen, was aber bei einer noch immer warmen Temperatur von 24°C und einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 9 km/h keinen Abbruch tut. Es empfiehlt sich dennoch, für diesen Tag einen Regenschutz parat zu haben.

Die Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten versprechen in dieser Woche lange, lichtgefüllte Tage, ideal um Artà und seine Umgebung zu erkunden. Freuen Sie sich auf eine angenehme Woche, egal ob bei Outdoor-Aktivitäten oder entspannten Stunden in der idyllischen Altstadt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:23:07. +++