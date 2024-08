Wettervorhersage Deià: Klarer Himmel und leichte Regenfälle – Das Wetter im malerischen Deià vom 29.08.2024 bis zum 05.09.2024

Wetteraussichten in Deià: Sonne, Wolken und gelegentliche Regenschauer

Das malerische Dorf Deià auf Mallorca ist bekannt für seine atemberaubende Küstenlandschaft und die entspannte mediterrane Atmosphäre. Wir werfen einen Blick auf das Wetter für die kommenden Tage, welches für ein abwechslungsreiches Klima auf der Insel sorgt.

Durchgehend warme Temperaturen und klarer Himmel am 29.08.2024

Am Donnerstag, den 29. August 2024, dürfen sich Einwohner und Besucher auf herrlich klares Wetter und Höchsttemperaturen von 30°C freuen, perfekt für einen Ausflug an die Küste oder in die umliegenden Berge. Bei nur leichter Brise von 2 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 49% und einem Luftdruck von 1017 hPa, erwacht Deià in einen frischen Morgen um 5:15 Uhr und erlebt den Sonnenuntergang gegen 18:25 Uhr.

Trübe Aussichten und eine frische Brise am 30.08.2024

Die Wetteraussichten für Freitag sind mit überwiegend bewölktem Himmel etwas trüber. Bei weiterhin angenehmen 30°C bleibt es warm, aber der leichte Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 5 km/h könnte für eine erfrischende Brise sorgen. Der Luftdruck hält sich weiterhin stabil bei 1017 hPa und die Sonne zeigt sich erst um 5:16 Uhr und verabschiedet sich um 18:24 Uhr.

Moderater Regen kühlt das Wochenende am 31.08.2024 ab

Das Wochenende beginnt feucht: Der Samstag bringt moderaten Regen und eine leichte Temperaturabnahme auf 28°C. Mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 58% und einem leicht gesunkenen Luftdruck von 1016 hPa könnte dies der perfekte Tag sein, um die zahlreichen Kunstgalerien oder Cafés von Deià zu erkunden. Das Naturlicht grüßt um 5:16 Uhr und weicht dem Nachthimmel um 18:22 Uhr.

Beginn des Septembers mit leichten Regenschauern

Am Sonntag, den 1. September, setzt sich das nasse Wetter mit leichtem Regen fort, während die Temperaturen wieder auf 30°C steigen. Ein gleichbleibender Wind von 5 km/h und Luftdruckabnahme auf 1012 hPa markieren den Beginn eines neuen Monats. Sonnenauf- und -untergang erfolgen um 5:17 Uhr bzw. 18:21 Uhr.

Die erste Septemberwoche bleibt wechselhaft, wobei leichte Regenfälle und gelegentliche Sonnenmomente sich bis zum 05.09.2024 abwechseln. So bieten sowohl entspannte Tage am Strand als auch gemütliche Café-Besuche eine gute Gelegenheit, das vielseitige Wetter in Deià zu genießen.

