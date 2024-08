Wettervorhersage Felanitx: Sonnige Tage und milde Nächte vom 29. August bis 5. September 2024 (29.8.2024)

Wie wird das Wetter diese Woche in Felanitx?

Felanitx - Die malerische Stadt Felanitx auf Mallorca ist bekannt für ihr angenehmes Klima und die bezaubernde Umgebung, die zahlreiche Besucher anzieht. Mit der aktuellen Wettervorhersage für die kommende Woche können Einheimische und Touristen ihre Aktivitäten optimal planen.

Strahlender Sonnenschein und klare Himmel

Der Sommer in Felanitx zeigt sich von seiner besten Seite. Am Donnerstag, den 29. August 2024, strahlt die Sonne mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 29°C, während eine leichte Brise mit 6 km/h für eine angenehme Frische sorgt. Feuchtigkeit und Druck bleiben moderat, was das Klima besonders angenehm macht.

Eine Mischung aus Sonne und Wolken

In den folgenden zwei Tagen bleibt es weitgehend warm. Das Wetter am Freitag und Samstag präsentiert sich mit überwiegend bewölktem Himmel. Temperaturen um 29°C am Freitag und leichtem Regen bei 28°C am Samstag begleiten uns durch das Wochenende. Hierbei könnten geplante Outdoor-Aktivitäten von den Wetterbedingungen beeinflusst werden.

Erhöhte Temperaturen und geringere Niederschlagschancen

Mit dem Beginn des Septembers steigen die Temperaturen in Felanitx wieder leicht an. Der 1. und 2. September locken mit Höchstwerten um 30°C und klarer Sicht, ideal für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien. Gegen Ende der Woche, speziell ab dem 3. September, dürfen wir auf etwas Abwechslung in der Wolkendecke freuen, während die Temperaturen weiterhin hoch bleiben.

Erfrischende Veränderung zum Wochenende

Bis zum 5. September 2024 nimmt die Chance auf leichtere Regenschauer zu, und die Temperaturen sinken auf angenehme 26°C. Dies könnte eine willkommene Abkühlung nach den vorhergehenden heißen Tagen bedeuten. Die Windgeschwindigkeiten bleiben konstant, somit ist mit besonders guten Bedingungen für Wassersport wie Segeln oder Windsurfen zu rechnen.

Die Wetterbedingungen in Felanitx bieten eine exzellente Möglichkeit, das reiche kulturelle Erbe und die atemberaubenden Landschaften zu erkunden. Vergessen Sie nicht, Ihre Pläne anzupassen, um das Beste aus den kommenden sonnigen Tagen zu machen, während Sie sich auf die milden Nächte freuen können.

