Wettervorhersage Sóller: Klarer Himmel und leichte Regenschauer erwarten Sie vom 29.08.24 bis 05.09.24

Das aktuelle Wetter in Sóller: Eine Sonnen- und Regenmischung

Die letzten Augusttage und der Anfang vom September bringen für die Besucher und Bewohner von Sóller vielseitiges Wetter. Hochsommerliche Temperaturen vereinen sich mit erfrischenden Regenschauern und sorgen für eine angenehme Abwechslung.

Strahlender Spätsommer: Klarer Himmel und sanfte Brisen

29.08.2024 und 30.08.2024: Das Wochenende startet in Sóller mit klarem Himmel am Freitag, welcher sich am Samstag in eine bedeckte Wolkendecke wandelt. An beiden Tagen bleibt es mit 31°C hochsommerlich warm, und sanfte Windstößen von bis zu 4 km/h sorgen für eine leichte Erholung von der Hitze.

Der Tag erwacht am Freitag um 5:14 Uhr und verabschiedet sich um 18:25 Uhr mit dem Sonnenuntergang. Am nächsten Tag verzögert sich der Sonnenaufgang leicht auf 5:15 Uhr und die Sonne setzt sich um 18:24 Uhr zur Ruhe.

Beweinter Himmel: Regenschauer kündigen sich an

31.08.2024: Der Sonntag läutet die letzte Phase des August mit mäßigem Regen ein, was den Besuchern von Sóller eine willkommene Abkühlung bei Temperaturen von 27°C bieten kann. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 58% während der Wind leicht auf 3 km/h zurückgeht. Der Luftdruck von 1016 hPa bleibt stabil. Das Tageslicht zeigt sich von 5:16 bis 18:22 Uhr.

Sanfte Regentropfen zum Monatswechsel

01.09.2024: Zum Beginn des neuen Monats sorgt leichter Regen bei warmen 30°C für einen frischen Monatsstart. Die Bewohner und Gäste Sóllers können den sanften Wind von 4 km/h und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 50% genießen. Das Sonnenlicht begrüßt Sie um 5:17 Uhr und zieht sich um 18:20 Uhr zurück.

Klarer Himmel und wolkenverhangene Aussichten

02.09.2024 bis 03.09.2024: Der Dienstag und der Mittwoch in Sóller präsentieren sich überwiegend wolkenlos bzw. mit vereinzelten Wolken. Die Temperaturen bleiben konstant bei 31°C und die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 46% am Mittwoch. Der Wind bleibt mit 2 km/h schwach. Die Sonne teilt Ihre Strahlen von 5:18 Uhr bis 18:19 Uhr am Dienstag und von 5:19 Uhr bis 18:17 Uhr am Mittwoch mit den Inselbewohnern.

Erfrischende Tropfen und sinkende Quecksilber

04.09.2024 und 05.09.2024: Zum Ende unserer Wetterprognose sorgen erneute Regenschauer für Abkühlung und Frische. Am Donnerstag und Freitag sinken die Temperaturen auf 26°C bzw. 25°C. Besondere Vorsicht ist bei dem etwas stärkeren Wind von 5 km/h geboten. Mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von bis zu 65% am Donnerstag erreichen wir den Höhepunkt der Woche, bevor es am Freitag wieder auf 52% sinkt. Auch die Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten dehnen sich etwas aus und zeigen den langsamen Übergang in die herbstliche Jahreszeit.

Genießen Sie die dynamische Wetterlage in Sóller und seien Sie für den gelegentlichen Regenschauer ebenso wie für die warmen, sonnigen Stunden gewappnet. Die Natur und die idyllischen Landschaften der Region bieten in jedem Wetter ihre ganz eigene Schönheit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.8.2024, 01:44:58. +++