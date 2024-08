7-Tage-Wettertrend für Felanitx: Erwartet Sie Sonne oder Regen? (30.8.2024)

Wettervorhersage für Felanitx: Was die kommende Woche bringt

Die Urlaubsinsel Mallorca ist für ihre Sonne, ihre Strände und ihr angenehmes Klima bekannt. Gäste und Einheimische in Felanitx können sich in der folgenden Woche auf wechselhaftes Wetter einstellen. Der 7-Tage-Wettertrend verspricht eine Mischung aus Sonne, Wolken und Niederschlägen, eine typisch mediterrane Klimavariation, die den Charme der Insel in diesen Übergangsmonaten auszeichnet.

Das Wetter in Felanitx: Tägliche Details

30. August 2024: Der Freitag gestaltet sich unter teilweise bewölktem Himmel mit einer maximalen Temperatur von 29 Grad Celsius. Eine sanfte Brise weht mit 6 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 48% und der Luftdruck bei 1016 hPa. Ein idealer Tag, um die Attraktionen von Felanitx zu erkunden.

31. August 2024: Am Samstag werden leichte Regenfälle erwartet. Die Temperatur erreicht 28 Grad, während sich die Luftfeuchtigkeit auf 56% erhöht, was für eine erhöhte Frische sorgt.

1. September 2024: Mit überwiegend bewölktem Himmel beginnt der September, und das Thermometer zeigt angenehme 30 Grad.

2. September 2024: Aufgelockerte Bewölkung mit 30 Grad und leichtem Wind bieten optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

3. September 2024: Ein paar wenige Wolken am Himmel und 29 Grad heißen Sie am Dienstag willkommen.

4. September 2024: Mit etwas mehr Regen müssen Sie am Mittwoch rechnen. Bei 27 Grad kann der Niederschlag jedoch durchaus erfrischend wirken.

5. September 2024: Der leichte Regen setzt sich fort, wobei die Temperaturen auf 25 Grad sinken.

6. September 2024: Den Abschluss macht der Donnerstag mit weiteren leichten Regenschauern und 24 Grad.

Überblick über die Wetterbedingungen in Felanitx

Die kommenden Tage in Felanitx sind ein Paradebeispiel für das warme, aber manchmal unvorhersehbare Wetter Mallorcas. Während die Temperaturen angenehm bleiben, ist es ratsam, stets auf wechselhafte Bedingungen vorbereitet zu sein und sowohl Sonnencreme als auch einen Regenschirm griffbereit zu halten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.8.2024, 01:32:05. +++