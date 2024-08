7-Tage-Wettervorhersage für Búger, Mallorca: Spätsommerliche Temperaturen trotz Regenschauern (30.8.2024)

Das Wetter in Búger: Eine Vorschau auf die kommenden 7 Tage

Während wir uns dem Ende des heissen mallorquinischen Sommers nähern, zeigt sich das Wetter in BúgerBúger wechselhaft, aber warm. Hier ist ein detaillierter Blick auf das, was die Bewohner und Besucher von Búger in der nächsten Woche erwarten dürfen.

Heute, 30.08.2024: Ein Mix aus Sonne und Wolken

Der Tag begrüßt uns mit zerbrochenen Wolken und bringt Höchsttemperaturen von 31°C. Mit einem leichten Wind von 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 37% bleibt es angenehm, auch wenn das Thermometer hohe Werte erreicht. Der Luftdruck liegt bei stabilen 1016 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Búger sind heute um 5:14 Uhr und um 18:23 Uhr.

Morgen, 31.08.2024: Leichte Regenschauer und warme Temperaturen

Zum Abschluss des Monats August erwartet uns leichter Regen und Temperaturen, die weiterhin sommerliche 32°C erreichen. Der Wind frischt leicht auf 6 km/h auf, während die Luftfeuchtigkeit auf 32% sinkt, was den Tag vergleichsweise angenehm machen dürfte. Geringfügiger Niederschlag könnte die Hitze etwas mildern, während der Druck bei 1015 hPa liegt.

01.09.2024 bis 06.09.2024: Wechselhaftes Wetter zum Monatsanfang

Der September beginnt mit ähnlichen Bedingungen wie der August endet. In den ersten Tagen des Monats sehen wir gemäßigte Temperaturen um 30°C, die von gelegentlichen Regenschauern unterbrochen werden. Die Winde bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeitswerte steigen an, was darauf hinweist, dass es etwas schwüler werden könnte.

Abkühlung und Regen ab Mitte der Woche

Ab dem 04.09.2024 zeigt sich eine Abkühlung mit Temperaturen, die auf 27°C fallen, begleitet von mäßigem Regen. Der Wind nimmt leicht zu und die Feuchtigkeit erreicht ein Niveau von 61%, was für die Landwirtschaft von Vorteil sein könnte, aber auch zu feuchteren Bedingungen führt, die bei Aktivitäten im Freien berücksichtigt werden sollten. Der Trend setzt sich mit leichtem Regen und Temperaturen um 24-25°C fort.

Die Temperaturentwicklung bis zum Wochenende

Das erste Wochenende des Septembers sieht weiterhin leichten Regen und eine behagliche Atmosphäre mit Temperaturen um 25°C. Die Windgeschwindigkeit nimmt etwas ab, was für ruhigere Tage sorgt. Der Luftdruck bleibt stabil und die Feuchtigkeit nimmt wieder ab, was das Wetter durchaus angenehm macht.

Abschließend kann gesagt werden, dass das Wetter in Búger zwar einige Regentage bietet, die Temperaturen jedoch weiterhin spätsommerliche Freuden versprechen. Perfekt, um die letzten sommerlichen Tage auf Mallorca zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.8.2024, 01:24:57. +++