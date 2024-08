Aktuelle Wetterprognose für Selva, Mallorca: Leichte Niederschläge und sommerliche Temperaturen vom 30. August bis zum 6. September 2024 (30.8.2024)

Wettertrend für Selva: Wolkig mit Chancen auf Regen

Während die Sommerzeit auf Mallorca langsam dem Ende zugeht, bietet das Wetter in SelvaSelva noch immer Gelegenheit, die warmen Tage zu genießen. In der letzten Augustwoche und dem Beginn des Septembers präsentiert sich das Wetter in Selva wechselhaft mit Sonne, Wolken und leichten Niederschlägen. Mit Temperaturen, die um die 30 Grad Celsius schwanken, bleiben die Tage weiterhin heiß und laden zu Freizeitaktivitäten im Freien ein. Doch wie genau gestaltet sich das Wetter für die nächsten sieben Tage?

Wetterüberblick für Selva: 30. August bis 6. September 2024

Beginnend mit dem 30. August 2024, steht Selva unter überwiegend bedecktem Himmel, während das Thermometer auf angenehme 31 Grad Celsius klettert. Geringer Wind und eine gemäßigte Luftfeuchtigkeit versprechen einen komfortablen Tagesablauf.

Leichte Regenschauer am Wochenende

Das Wochenende bringt leichten Regen mit sich, wobei das Thermometer am 31. August dennoch Spitzenwerte von bis zu 32 Grad anzeigt. Diese leichten Regenschauer setzen sich auch zu Beginn des Septembers fort, was für eine Erfrischung zwischen den sommerlichen Temperaturen sorgt. Der 1. September zeigt sich mit 30 Grad etwas kühler, und die Niederschläge gehen mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 50% einher, was die gefühlte Temperatur beeinflussen könnte.

Erste Septemberwoche: Wechselhaftes Wetter in Selva

Die erste Septemberwoche bleibt in Selva durchwachsen. Am 2. und 3. September können wir mit verstreuten Wolken und leichten Regenfällen rechnen, wobei das Thermometer stetige 31 Grad anzeigt. Schwacher Wind und moderater Luftdruck kennzeichnen diese Tage. Von 4. bis 6. September zeichnet sich ein leichter Temperaturrückgang ab. Bei 27 bis 25 Grad Celsius lässt der moderate bis leichte Regen das Wetter etwas unbeständiger erscheinen, bietet aber auch die Gelegenheit, die Frische des Regens zu genießen.

Ausblick und Wettertipps für die kommende Woche in Selva

Wer seine Woche in Selva plant, sollte einen Blick auf die Sonnenauf- und -untergangszeiten werfen. Frühaufsteher werden von Sonnenaufgängen um circa 05:15 Uhr begrüßt, während die Abende gegen 18:20 Uhr langsam in die Nacht übergehen. Für Outdoor-Aktivitäten empfehlen sich die trockenen Vormittagsstunden, während am Nachmittag ein Regenschutz ratsam sein kann.

