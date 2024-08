Aktuelle Wettervorhersage für Pollença: Temperatur und Niederschlagstrends für die kommende Woche (30.8.2024)

Wetterbericht für Pollença – Die kommenden Tage im Blick

Mit dem Ende des August und dem Beginn des Septembers erlebt die Region Pollença auf Mallorca eine Mischung aus warmen Temperaturen und vereinzelten Regenschauern. Die Urlaubsparadies-Bewohner und Besucher können sich auf eine abwechslungsreiche Woche einstellen, mit wertvollen Hinweisen zur täglichen Planung dank des ausführlichen Wetterausblicks.

Freitag, 30. August 2024: Sonne hinter Wolken mit sommerlicher WärmeFreitag, 30. August 2024: Sonne hinter Wolken mit sommerlicher Wärme

Am Freitag präsentiert sich das Wetter in Pollença mit aufgelockerten Wolkenformationen und einer Temperatur von bis zu 29°C, begünstigt durch eine leichte Brise von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bei 53 % und der Druck bei angenehmen 1016 hPa vervollständigen das Tagesbild. Sonnenauf- und Untergang malen faszinierende Farben an den Himmel; zu beobachten um 5:14 Uhr bzw. 18:23 Uhr.

Samstag, 31. August 2024: Leichter Regen mit fortgesetzter WärmeSamstag, 31. August 2024: Leichter Regen mit fortgesetzter Wärme

Das Wochenende beginnt mit einer kleinen Abkühlung durch leichtem Regen bei einer maximalen Temperatur von 30°C. Der Wind steigert sich leicht auf 7 km/h, während der Druck auf 1015 hPa sinkt und die Luftfeuchtigkeit bei gemäßigten 50% bleibt. Bei Sonnenuntergang um 18:21 Uhr, kurz nach der Morgendämmerung um 5:15 Uhr, lässt sich der Niederschlag vielleicht mit einem schönen Blick aufs Meer kombinieren.

Sonntag, 01. September 2024: Moderates Klima mit RegentendenzSonntag, 01. September 2024: Moderates Klima mit Regentendenz

Am ersten Tag des Septembers hält das Klima eine Temperatur von 28°C für uns bereit, ergänzt durch weiteren leichten Regen. Mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h und steigender Luftfeuchtigkeit bei 63% ist ein gemütliches Café sicherlich eine gute Alternative zum Strandbesuch. Der Luftdruck liegt bei 1013 hPa, und die Sonne zieht sich um 18:19 Uhr zurück, nachdem sie um 5:16 Uhr aufgegangen ist.

Montag bis Donnerstag: Wechselhaftes Wetter als Wegbereiter des HerbstesMontag bis Donnerstag: Wechselhaftes Wetter als Wegbereiter des Herbstes

Die neue Woche startet in Pollença mit einem Mix aus Wolken und klarem Himmel; die Temperaturen bewegen sich zwischen 27°C und 23°C. Dabei wird es ab und zu zu Regenschauern kommen, insbesondere am Mittwoch, wenn mäßiger Regen erwartet wird. Die Windgeschwindigkeiten reichen von sanften 5 km/h bis zu frischeren 8 km/h. Für Outdoor-Aktivitäten empfiehlt sich eine flexible Planung, um auf die wechselnden Bedingungen reagieren zu können.

Ausblick auf das Wochenende: Früher Herbst mit Chancen auf SonnenstrahlenAusblick auf das Wochenende: Früher Herbst mit Chancen auf Sonnenstrahlen

Das kommende Wochenende bietet Lichtblicke für sonnenhungrige Gäste und Einheimische. Trotz leichter Regenschauer am Freitag und Samstag klettern die Temperaturen wieder auf angenehme 25°C. Diese Tage eignen sich perfekt für einen Bummel durch die historischen Gassen Pollenças oder für den Besuch eines der vielen charmanten Cafés.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.8.2024, 01:39:16. +++