Wetter Estellencs (30.08.24 bis 06.09.24): Regnerische Aussichten und Temperaturtrends

Das Wetter in Estellencs: Eine Woche zwischen Sonne und Regenschauern

Das malerisch gelegene Örtchen Estellencs auf der beliebten Baleareninsel Mallorca ist bekannt für seine charmanten Bauten und atemberaubende Küstenpanoramen. Doch wie wird sich das Wetter in der letzten Augustwoche und dem Anfang September 2024 gestalten? Unsere detaillierte 7-Tage-Wetterprognose bietet Einblick in die zu erwartenden meteorologischen Bedingungen.

Start in die Woche mit bedecktem Himmel und angenehmen Temperaturen

Am Freitag, dem 30. August, können sich Einheimische und Besucher Estellencs' trotz des bedeckten Himmels über Temperaturen von 28°C freuen. Die Wolken bringen zwar keine Sonne, aber auch kein Nass – ein perfekter Tag für Unternehmungen im Freien ohne die Last der Sommersonne. Mit einem leichten Wind von 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 57% bleibt das Klima angenehm.

Feuchtere Tage am Wochenende

Weniger Glück mit dem Wetter könnte es am Samstag, dem 31. August, geben. Leichter Regen zieht auf und sorgt bei gleichbleibenden 28°C für Abkühlung. Den Sonnenauf- und -untergang erlebt man in Estellencs zu dieser Zeit der Jahreszeit um rund 5:17 Uhr und 18:23 Uhr.

Der Start in den September am Sonntag ist mit moderatem Regen und Temperaturen von 27°C zwar ein wenig frischer, bietet jedoch ebenfalls eine gute Gelegenheit, die Natur der Insel in einer anderen, gleichsam reizvollen Atmosphäre zu erleben. Der leichte Wind bleibt beständig, doch die Luftfeuchtigkeit steigt auf 63% an.

Konstante Bedingungen für den Anfang der Woche

Die Tage von Montag, 02. September, bis Mittwoch, 04. September, bleiben mit leichten bis mäßigen Regenfällen, Temperaturen um die 27°C und steigender Luftfeuchtigkeit recht homogen in ihrem Verhalten. Besonders der verstärkte Wind am Mittwoch könnte für eine erfrischende Brise entlang der malerischen Küstenstraßen sorgen.

Eine Abkühlung zeichnet sich ab

Ab Donnerstag wird das Wetter in Estellencs von leichtem Regen dominiert, aber die Temperaturen beginnen zu sinken. Am Donnerstag, dem 05. September, wird es mit Höchstwerten von 23°C spürbar kühler. Der Wind zeigt sich mit 6 km/h mäßig.

Den Abschluss der Woche markiert der Freitag, der 06. September. Hier steigen die Temperaturen wieder leicht auf 24°C, doch der regnerische Charakter bleibt bestehen. Mit einem minimalen Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 62% endet die Woche für Bewohner und Urlauber in Estellencs eher mild und feucht.

Fazit: Eine durchwachsene Wetterwoche in Estellencs

Zusammenfassend können wir festhalten, dass das Wetter in Estellencs in der kommenden Woche durchwachsen sein wird. Mit Niederschlägen, die beinahe täglich erwartet werden können, sollte man stets einen Regenschirm griffbereit halten. Die Temperaturen bleiben größtenteils angenehm und machen Outdoor-Aktivitäten durchaus möglich. Wer die dramatische Schönheit Mallorcas unter regnerischem Himmel erleben möchte, der wird in dieser Zeit sicher auf seine Kosten kommen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.8.2024, 01:31:41. +++