Wetter in Andratx – Zwischen Sonnenschein und Regen: Die Wetterprognose für die letzte Augustwoche und den ersten September (30.8.2024)

Andratx: Wettertrend für die letzte Sommerwoche und den Übergang in den Herbst

Während die Urlaubssaison auf Mallorca ihrem Höhepunkt zustrebt, zeigt sich das Wetter in Andratx von seiner wechselhaften Seite. In der vor uns liegenden Woche dürfen sich Einwohner und Besucher auf eine Mischung aus sonnigen Momenten, wolkigen Passagen und erfrischenden Regenschauern einstellen. Hier ist ein detaillierter Blick auf das, was das Wetter für uns bereithält.

Das erwartet Sie in der letzten Woche des AugustsDas erwartet Sie in der letzten Woche des Augusts

Beginnend mit Freitag, dem 30. August 2024, werden die Tage in Andratx von überwiegend bedecktem Himmel dominiert. Die Temperaturen liegen angenehm bei 26 Grad Celsius. Ein leichter Wind mit Geschwindigkeiten von etwa 5 km/h sorgt für eine willkommene Brise und die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%, was die allgemeine Wetterlage recht angenehm macht.

Mit leichtem Regen durch den SamstagMit leichtem Regen durch den Samstag

Am Samstag, den 31. August, legen die Temperaturen leicht zu und erreichen 27 Grad Celsius, allerdings bei einer Chance auf leichtem Regen. Die Windgeschwindigkeit bleibt konstant und die Luftfeuchtigkeit sinkt geringfügig auf 59%. Der Tag beginnt um 5:18 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:23 Uhr.

September beginnt mit moderatem RegenSeptember beginnt mit moderatem Regen

Der 1. September ist geprägt von moderatem Regen, was für Erfrischung sorgt. Mit Temperaturen um die 25 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 65% wird der Tag trotz Regen angenehm sein. Auch hier begleitet uns ein leichter Wind, der sich jedoch kaum auf das Wettergeschehen auswirken dürfte.

Die neue Woche startet feucht-fröhlichDie neue Woche startet feucht-fröhlich

Die folgenden Tage bis zum Mittwoch bringen uns einen Mix aus leichtem Regen und aufgelockerter Bewölkung, bei einem Wechselspiel der Temperaturen zwischen 26 und 27 Grad Celsius. Die Feuchtigkeitswerte bleiben beständig und auch der Wind zeigt sich von seiner milden Seite.

Abkühlung und Regenschauer zur WochenmitteAbkühlung und Regenschauer zur Wochenmitte

Mittwoch und Donnerstag bringen uns dann eine spürbare Abkühlung. Das Thermometer fällt auf 23 Grad Celsius, und es wird weiterhin leicht regnen. Die geringfügig gesunkene Luftfeuchtigkeit und der konstant leichte Wind sorgen für ein angenehmes Klima, ideal für Ausflüge in die Natur der Region.

Der Ausblick: Wettertrend und EmpfehlungenDer Ausblick: Wettertrend und Empfehlungen

Wer sich zu dieser Jahreszeit auf Mallorca befindet, sollte die Wettervorhersage im Auge behalten und stets für alle Eventualitäten gerüstet sein. Ein Regenschirm für spontane Schauer sowie leichte Kleidung für die warmen Temperaturen sind angeraten. Die abwechslungsreiche Wetterlage bietet die perfekte Gelegenheit, sowohl die Sonnenstrahlen am Strand zu genießen als auch die kulturellen und natürlichen Schätze der Insel bei bedecktem Himmel zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.8.2024, 01:22:07. +++