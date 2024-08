Wetter in Deià (30.8.2024 bis 6.9.2024): Prognose für die nächste Woche (30.8.2024)

Wettersituation in Deià: Wolkig mit Aussicht auf Niederschlag

Wenn Sie einen Aufenthalt in Deià planen oder bereits das Vergnügen haben, sich auf der wunderschönen Insel Mallorca zu befinden, sollten Sie einen Blick auf die neusten Wetterprognosen werfen. Die nächste Woche verspricht ein gemischtes Wetterbild mit sowohl überwiegend bewölkten Tagen als auch einigen Niederschlagsmomenten.

Ende August: Wolkendecke bleibt bestehen

Freitag, 30. August: Der Tag beginnt in Deià mit einer dichten Wolkendecke, und das Thermometer zeigt angenehme 30°C. Ein leiser Wind weht mit einer Geschwindigkeit von nur 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 45%, während der Luftdruck stabil bei 1016 hPa liegt. Der Sonnenaufgang ist um 05:16 Uhr und er verabschiedet sich wieder um 18:24 Uhr von uns.

Samstag, 31. August: Auch heute bleibt es mit 30°C warm, allerdings ziehen leichte Regenschauer über Deià. Die Windverhältnisse bleiben gemächlich bei 3 km/h. Mit einer gleichbleibenden Luftfeuchtigkeit von 45% und geringfügig gesunkenem Luftdruck auf 1015 hPa werden die Wolken durch den Tag begleitet. Der Tag wird mit der Morgendämmerung um 05:16 Uhr eingeläutet und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:22 Uhr.

Der meteorologische Herbstbeginn bringt Abkühlung

Sonntag, 1. September: Die Temperaturen nehmen leicht ab und erreichen 28°C, während wir uns auf moderaten Regen einstellen müssen. Der Wind behält eine sanfte Brise von 3 km/h bei. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 62% an, und der Luftdruck fällt auf 1013 hPa. Seien Sie bereit für den Sonnenaufgang um 05:17 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:21 Uhr – ein Tag, der mehr für Indoor-Aktivitäten geeignet sein könnte.

Weiter geht es mit ähnlichen Wetterbedingungen am Montag und Dienstag (2. und 3. September): Etwas wärmere 30°C, vereinzelt ziehen leichte Regenfälle über die Insellandschaft und bieten eine erfrischende Pause vom sommerlichen Klima. An beiden Tagen ist fast windstille Ruhe angesagt, mit Windgeschwindigkeiten von 2 bis 3 km/h.

Regen nimmt zu – Temperaturen gehen zurück

Mit dem Mittwoch, 4. September, nimmt der Regen erneut zu – es erwartet uns ein Tag mit moderatem Regen bei Temperaturen um 28°C. Der Wind wird etwas stärker mit 7 km/h. Am Donnerstag, 5. September, kühlt es weiter ab auf 24°C, und leichte Regenschauer bleiben unser Begleiter. Dem nicht genug, weht ein angenehmer Wind von 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich leicht auf 67%.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der Freitag, 6. September, mit einer kleinen Erholung: die Temperaturen steigen leicht auf 25°C an, aber leichte Regenfälle sind weiterhin zu erwarten. Zum Glück wird der Wind ruhig bleiben, so dass Sie Ihren Tag in Deià trotz des feuchten Wetters genießen können.

Insgesamt empfiehlt es sich, für die nächsten Tage in Deià ein Regencape oder Schirm griffbereit zu halten. Die Temperaturen bleiben angenehm, sodass die Feuchtigkeit nicht zu stark ins Gewicht fällt und die malerische Landschaft von Deià auch bei regnerischem Wetter ihren ganz besonderen Charme bewahrt.

