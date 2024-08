Wetter in Llubí: Sommerhitze weicht angenehmen Temperaturen und Regenschauern (30.8.2024)

Warmes Wetter mit gelegentlichen Regenschauern in Llubí

Die kommenden Tage bringen eine Mischung aus Sommersonne, Wolken und erfrischenden Regenfällen nach Llubí – perfektes Wetter, um die vielseitige Landschaft Mallorcas zu genießen oder sich in ein gemütliches Café zurückzuziehen.

Kurzfristige Wettervorhersage

Die nächsten beiden Tage bleiben warm mit Höchstwerten um 32°C. Der Himmel zeigt sich dabei mal mit wolkigen Abschnitten, mal erwartet uns leichter Regen, der die heißen Temperaturen unterbricht und eine willkommene Abkühlung verschafft. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit etwa 5 km/h sanft.

Temperaturtrend und Niederschläge

Ab dem 4. September kühlt es sich etwas ab. Die Temperaturen sinken auf angenehme 28°C und der Regen wird etwas stärker. Dies könnte die perfekte Zeit für Unternehmungen im Inselinneren sein, da man nicht durch die enorme Hitze eingeschränkt wird. Zum Ende der Woche hin wird es mit 25°C noch kühler, und hin und wieder begleiten uns leichte Regenschauer.

Blick auf das Wochenende

Das Wochenende eröffnet sich mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 26°C. Die Windgeschwindigkeiten sind schwach und sollten keine großen Auswirkungen haben. Ob für einen Spaziergang durch die charmanten Straßen von Llubí oder eine Wanderung in der Umgebung, das Wetter bietet ideale Bedingungen.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Die Sonnenaufgangszeiten bewegen sich in dieser Woche zwischen 5:14 und 5:21 Uhr morgens. Genießen Sie die ruhige Atmosphäre in den frühen Stunden, wenn das Tageslicht die Insel in ein goldenes Licht taucht. Die Sonnenuntergänge, zwischen 18:22 und 18:11 Uhr, bieten die perfekte Kulisse für ein abendliches Essen unter freiem Himmel oder einen gemütlichen Spaziergang am Strand.

Langzeitprognose für Natur und Outdoor-Aktivitäten

Mit der Vorhersage von leichtem Regen und moderaten Temperaturen scheint uns eine Woche bevorzustehen, die ideal für alle ist, die dem Hochsommertourismus entfliehen und Mallorca in einem weniger hektischen, aber dennoch angenehm warmen Klima erleben möchten.

