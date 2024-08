Wetter in Petra, Mallorca (30.08.24 bis 06.09.24): Sonnige Aussichten und klare Nächte

Strahlend sonniges Wetter erwartet Petra in der kommenden Woche

Die idyllische Gemeinde Petra auf Mallorca kann sich auf eine Periode beständigen und sonnigen Wetters einstellen, ideal für alle Freizeitaktivitäten im Freien und gemütliche Abende unter dem Sternenhimmel. In den nächsten sieben Tagen zeigt sich der Himmel über Petra durchweg klar.

Idealbedingungen für Urlauber und Einheimische

Vom 30.08.2024 bis zum 06.09.2024 herrscht in Petra ein ausgezeichnetes Klima für ausgiebige Erkundungstouren. Die Temperaturen liegen angenehm bei Tageswerten um die 25°C bis 28°C, was den Besuch der zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Strände zu einem besonderen Erlebnis macht.

Details zur Wetterlage

Am 30. August können Sie nach dem Sonnenaufgang um 03:14 Uhr mit milden 25°C und einem sanften Wind von 8 km/h rechnen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt niedrige 28% bei einem Luftdruck von 1014 hPa. Die Sonne verabschiedet sich um 16:03 Uhr.

In den folgenden Tagen bleibt das Wetter stabil. Der 31. August und der 1. September bieten klaren Himmel mit Temperaturen von 24°C. Gegen Abend wird es merklich frischer und bietet ideale Bedingungen für angenehme Nachtruhe und Veranstaltungen unter dem Sternenzelt.

Der beginn des Septembers zeichnet sich durch eine leichte Erwärmung ab, wobei die Temperaturen am 2. und 3. September auf 27°C ansteigen. Begleitet von einer sanften Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h, bleibt es weiterhin trocken und komfortabel.

Das Wetter hält sich auch in den darauffolgenden Tagen, dem 4. und 5. September, konstant bei Werten um die 26°C. Die relative Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 37%, was aber keineswegs die Freuden eines Urlaubs in Petra schmälern dürfte.

Zum Ende der Woche, am 6. September, erleben wir den Höhepunkt der Temperaturen mit warmen 28°C, perfekt für Ausflüge in die Natur Mallorcas. Der leichteste Wind der Woche mit nur 4 km/h verspricht ungestörte Stunden an Mallorcas Küsten.

Fazit und Ausblick

Die kommende Woche in Petra präsentiert sich als Musterbeispiel für ideales Sommerwetter. Wer die mediterrane Sonne suchen und in eine der schönsten Gegenden Mallorcas eintauchen möchte, findet in Petra ideale Voraussetzungen.

Genießen Sie die strahlende Sonne, das mil-de Himmelspanorama und die erfrischende Brise, die Petra in den kommenden sieben Tagen zu einem Urlaubsparadies macht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.8.2024, 01:38:52. +++