Wetter Manacor (30.08.2024 bis 06.09.2024): Aktuelle Wetterprognose und 7-Tage-Trend

Das Wetter in Manacor: Eine Vorschau auf die kommende Woche

Die pittoreske Stadt Manacor, bekannt für ihre herrlichen Strände und kulturellen Sehenswürdigkeiten, wird in der kommenden Woche eine Variation von Wetterbedingungen erleben, von sonnigen Tagen bis hin zu erfrischenden Regenschauern. Es ist eine ideale Zeit, um die vielfältigen Aktivitäten, die Manacor und seine Umgebung zu bieten haben, in vollen Zügen zu genießen.

Wettertrend für Manacor im Überblick

Freitag, der 30. August 2024: Die Woche startet mit dem Anblick von aufgelockerten Wolkendecken bei Temperaturen um die 29°C. Ein leichter Wind von 6 km/h verspricht ein angenehmes Klima, perfekt für einen Spaziergang entlang der Promenade. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 51% und einem Luftdruck von 1016 hPa, lässt sich der Tag in Manacor hervorragend im Freien verbringen. Sonnenaufgang und -untergang umrahmen den Tag in goldenes Licht um 5:13 Uhr und 18:21 Uhr.

Samstag, der 31. August 2024: Minimal kühler, aber immer noch sommerlich warm, empfängt uns der Samstag mit 28°C und leichtem Regen, der die Pflanzenwelt erfrischt. Der Wind bleibt mit 7 km/h moderat, während die Feuchtigkeit leicht auf 54% ansteigt. Der Luftdruck liegt bei 1015 hPa. Sonnenauf- und -untergang verzieren den Tag um 5:14 Uhr und 18:20 Uhr.

Sonntag, der 1. September 2024: Mit überzogenen Wolken, die den Himmel kunstvoll gestalten, kündigt sich das Ende des Sommers an. Die Temperaturen halten sich stabil bei 29°C, wohingegen die Luftfeuchtigkeit auf 58% ansteigt. Der Windgeschwindigkeit bleibt konstant bei 6 km/h, und der Luftdruck weist 1012 hPa auf. Ein Frühaufsteher? Sonnenaufgang ist um 5:15 Uhr, und für Nachtschwärmer endet der Tag bei Sonnenuntergang um 18:18 Uhr.

Montag bis Donnerstag (02.09. bis 06.09.2024): Die neue Woche beginnt mit einem freundlichen Wechsel zwischen verteilten Wolkenfeldern und klaren Momenten, bevor Mitte der Woche mäßiger bis leichter Regen einzieht. Die Temperaturen liegen zwischen 24°C und 29°C, während sich die Windgeschwindigkeit auf bis zu 10 km/h erhöht, speziell am Mittwoch, wenn mäßiger Regen erwartet wird.

Wochenendausblick für Manacor

Das Wochenende gestaltet sich gemischt mit leichtem Regen und konstanten 24°C. Die Windverhältnisse bleiben friedlich und laden zu gemütlichen Cafés und Museumsbesuchen ein. Die Feuchtigkeit pendelt um die 50 bis 60 Prozent, und der Luftdruck bleibt stabil.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Wetterbedingungen in Manacor in der ersten Septemberwoche zwar etwas Wechselhaftigkeit aufweisen, aber dennoch viele Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten und das Erkunden der umliegenden Natur und Kulturschätze bieten. Packen Sie also Ihren Regenschirm neben der Sonnencreme ein und genießen Sie Ihren Aufenthalt auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.8.2024, 01:35:30. +++