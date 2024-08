Wetter Sant Joan (30.08.24 - 06.09.24): Wettertrend und Prognose für die erste Septemberwoche

Wetter Sant Joan: Sonnige Aussichten und regnerische Überraschungen

Klimatische Vielfalt in Sant Joan: Wer in der malerischen Gemeinde Sant Joan auf Mallorca verweilt, wird in der kommenden Woche eine Palette von Wetterphänomenen erleben. Von wenigen Wolken bis zu mittlerem Regen, wettertechnisch wird für Abwechslung im ersten Septemberdurchlauf gesorgt.

Santor Joan-Wetter vom 30.08.24 bis 06.09.24

Der Spätsommer hält noch einige warme Tage für uns bereit. Am 30. August erwartet die Besucher und Anwohner von Sant Joan eine Höchsttemperatur von 30 Grad Celsius unter einigen locker verstreuten Wolken, ideal für ausgedehnte Touren über die Insel. Ein leichter Wind weht mit 6 km/h und bringt dabei eine geringe Luftfeuchtigkeit von 26% mit sich.

Am 31. August ziehen die Wolken etwas dichter, ohne dabei die Höchsttemperaturen von 29 Grad Celsius merklich zu drücken. Die Steife Brise bleibt beständig, begleitet von einer mäßigen Feuchtigkeitszunahme auf 33%.

Der meteorologische Herbst beginnt am 1. September mit ähnlichen Bedingungen, doch am Horizont kündet leichter Regen mögliche Veränderungen an. Die Temperatur bleibt stabil bei 29 Grad Celsius.

Am 2. September setzt sich das leichte Regenwetter fort. Es könnte die ideale Gelegenheit für Museumsbesuche oder entspannte Café-Stunden sein. Trotz der Niederschläge erreicht das Thermometer freundliche 30 Grad.

Der 3. September zeigt einen deutlichen Umschwung, wenn mäßiger Regen die Temperaturen auf 27 Grad Celsius herunterkühlt. Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit könnte ein Spaziergang durch das feuchte Grün Sant Joans erfrischend wirken.

Die Abkühlung setzt sich fort: Am 4. September lädt mäßiger Regen bei nur noch 20 Grad Celsius zum Verbleiben in den gemütlichen Unterkünften ein. Eine gute Gelegenheit, um mit einem guten Buch und einer Tasse Tee zur Ruhe zu kommen.

Doch schon am 5. September zeigt sich das Wetter wieder von einer milderen Seite. Mit 23 Grad und weiterhin mäßigem Regen eröffnen sich erneut Möglichkeiten für Unternehmungen im Freien.

Die Woche klingt am 6. September mit leichten Regenschauern und einer maximalen Temperatur von 24 Grad Celsius aus. Der Wind bleibt sanft, sodass die Niederschläge kaum als Störung empfunden werden dürften.

Das Wetter in Sant Joan stellt sich somit als wahrlich facettenreich dar und bietet zahlreiche Anlässe, die natürliche und kulturelle Vielfalt Mallorcas auszukosten.

