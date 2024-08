Wetter Santanyí (30.08.24 bis 06.09.24): Die 7-Tage-Prognose für den Südosten Mallorcas

Das Wetter in Santanyí: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Regenschauern

Die malerische Gemeinde Santanyí, bekannt für ihr entspanntes Flair und die malerischen Buchten, erwartet in der kommenden Woche eine abwechslungsreiche Mischung aus sonnigen Abschnitten und erfrischenden Regenmomenten. Wir geben Ihnen einen umfassenden Überblick über, was Sie vom 30. August bis zum 6. September 2024 in puncto Wetter erwarten dürfen.

Angenehme Tage und kühle Nächte: Detailierte Wetteraussichten für Santanyí

Zum Start in die letzte Augustwoche zeigt sich der Himmel über Santanyí mit vereinzelten Wolken, wobei das Thermometer angenehme 28°C erreichen wird. Ein leichter Wind um die 7 km/h wird für eine sanfte Brise sorgen.

Während sich der August mit zerbrochenen Wolken und Temperaturen von rund 27°C verabschiedet, werden wir im September mit einer geschlossenen Wolkendecke begrüßt. Doch trotz des bedeckten Himmels erwarten uns weiterhin warme 28°C und eine angenehme Windgeschwindigkeit.

An den darauf folgenden Tagen dürfen wir uns über einige sonnige Momente freuen, bei denen die Temperaturen konstant bei 28°C bleiben und der Himmel sich mit nur ein paar Wolken schmückt. Perfekt für einen Ausflug zu den nahegelegenen Calas oder eine Entdeckungstour durch das historische Ortszentrum.

Das Wochenende bringt uns jedoch einen kleinen Wetterumschwung: Ab dem 4. September ist mit mäßigem Regen zu rechnen, wobei die Temperaturen auf 27°C sinken. Am 5. und 6. September ist leichter Regen vorhergesagt, und das Thermometer zeigt kühlere 24°C.

Die Luftfeuchtigkeit wird im Allgemeinen angenehm sein, und der Luftdruck stabil, was beides zu einem insgesamt zuträglichen Wettererlebnis beiträgt. Die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten verlängern die Abende und sorgen somit für zusätzliche Stunden des Genusses unter freiem Himmel.

Kompakter Wetterbericht: Santanyís Wetterdaten im Schnellüberblick

Egal, ob Sie die sonnigen Stunden am Strand genießen oder sich bei einem gemütlichen Spaziergang durch die leicht nassen Straßen von Santanyí entspannen – die kommende Woche lädt zu vielfältigen Aktivitäten ein, allerdings mit dem gelegentlichen Griff zum Regenschirm.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.8.2024, 01:43:25. +++