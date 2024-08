Wetteraussichten für Campanet: Eine Woche geprägt von Wärme und Regengüssen (30.8.2024)

Wetterbericht für Campanet: Sommerliche Temperaturen und vereinzelte Niederschläge

Das Ende des Sommers naht, doch Campanet erlebt weiterhin warme Tage mit gelegentlichen Regenschauern – eine typische Mischung für die Jahreszeit auf Mallorca. Im Folgenden bieten wir Ihnen eine ausführliche Wetterprognose für die kommende Woche.

Heutiges Wetter: Überwiegend Bewölkt mit Spätsommerlich Warmen 31°C

Am heutigen Tag, dem 30. August 2024, hält sich trotz der überwiegend bewölkten Himmelssituation die sommerliche Wärme mit Höchsttemperaturen um die 31°C in Campanet. Ein leichter Wind weht mit nur 5 km/h und hält die Luft in Bewegung. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 38%, während der Druck stabil bei 1016 hPa liegt. Der Sonnenaufgang ist früh um 5:14 Uhr zu beobachten und das Tageslicht verabschiedet sich um 18:23 Uhr.

Regenschauer am Wochenende – Detailierte Vorhersage für Campanet

Der 31. August 2024 zeigt sich ein wenig wechselhafter. Mit einer Temperaturvorhersage, die ein Maximum von 32°C erreicht, können die Einwohner und Besucher von Campanet leicht nasse Bedingungen erwarten. Leichte Regenfälle werden von einem sanften Wind begleitet, der mit 6 km/h über die Insel streicht. Die Luftfeuchtigkeit sinkt geringfügig auf 34%, was immer noch für ein angenehmes Klima sorgen sollte.

Wettertrend für die kommende Woche

In den folgenden Tagen pendeln sich die Temperaturen auf Werte zwischen 24°C und 30°C ein. Dabei wird der 1. September mit 30°C und leichten Regenschauern durchzogen sein, und am 2. September lockern sich die Wolkendecken etwas auf, es bleibt jedoch bei 29°C relativ warm. Leichte Regenfälle sind für den 3. September vorhergesagt, mit einer Temperatur, die erneut auf 30°C ansteigen soll.

Der 4. September bringt eine Abkühlung und etwas mehr Regen mit sich; es werden moderate Regenfälle und eine Höchsttemperatur von 26°C erwartet. Die Feuchtigkeitswerte steigen auf 63% an, was für ein feuchteres Klima sorgt. Danach sinkt das Thermometer leicht; der 5. September wird kühlere 24°C und leichte Regenfälle verzeichnen.

Den Abschluss der 7-Tage-Prognose bildet der 6. September, welcher leicht bewölkt sein wird und bei dem mit leichten Regenschauern und angenehmen 25°C zu rechnen ist. Der Wind beruhigt sich mit 2 km/h deutlich und auch die Luftfeuchtigkeit liegt mit 51% im angenehmen Bereich.

Resümee: Wetter in Campanet

Zusammenfassend können wir festhalten, dass die Wetterlage in Campanet für die nächsten Tage sommerliche Warme mit sporadischen Regengüssen kombiniert. Die Sonne wird sich trotz der Wolken und des Regens häufig blicken lassen, und die frühen Sonnenaufgänge sowie späten Untergänge bieten lange und Genussvolle Tageslichtstunden. Als Bewohner oder Besucher sollten Sie vielseitig vorbereitet sein und sowohl Sonnencreme als auch einen Regenschirm zur Hand haben, um das Beste aus jeder Wetterlage zu machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.8.2024, 01:26:49. +++