Wetteraussichten für Palma, Mallorca: Eine Woche voller wechselhafter Vorhersagen (30.8.2024)

Wetterprognose für Palma - Überblick für die kommende Woche

Die Sonneninsel Mallorca präsentiert sich für die kommende Woche mit vielfältigen Gesichtern, wenn es um das Wetter geht. Die Temperaturen bleiben zwar sommerlich, aber der Himmel zeigt sich von überwiegend bedeckt bis zu wechselnden Regenschauern. Hier ist ein Überblick über das, was Bewohner und Besucher in Palma erwarten können:

Wettertrend für Palma mit sommerlichen Temperaturen

Freitag, 30. August 2024: Der Beginn des Wochenendes wird in Palma mit bedecktem Himmel eröffnet, wobei die Temperaturen angenehm bei 31 Grad Celsius liegen. Ein leichter Wind weht mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 42% liegt. Der Barometerstand zeigt einen Druck von 1016 hPa. Sonnenanbeter sollten ihren Wecker auf den Sonnenaufgang um 5:16 Uhr stellen und können das Tageslicht bis zum Sonnenuntergang um 18:24 Uhr genießen. Samstag, 31. August 2024: Die Wochenendstimmung könnte ein wenig durch leichten Regen gedämpft werden, der jedoch die Temperaturen auf sommerlichen 30 Grad Celsius hält. Mit einer leicht erhöhten Windgeschwindigkeit von 6 km/h und Luftfeuchtigkeit von 43% ist es ratsam, für Outdoor-Aktivitäten einen Schirm griffbereit zu halten. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1015 hPa. Der Sonnenauf- und -untergang findet fast zeitgleich statt, mit dem Licht des Tages von 5:17 Uhr bis 18:22 Uhr. Beginn des Septembers mit Niederschlag

Die erste Septemberwoche auf Mallorca beginnt mit gemäßigtem Regen und Temperaturen die auf 29 Grad Celsius am 1. September sinken. Mit einer Windstärke von 4 km/h und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 56% sollte man sich auf feuchtere Bedingungen einstellen. Der Luftdruck zeigt 1012 hPa an.

Kurze Erholung mit sonnigeren Aussichten

Wintersportler und -genießer müssen den 2. September für Aktivitäten im Freien optimal nutzen. Mit vereinzelten Wolken am Himmel und einer Temperatur von 30 Grad Celsius liegt die Windstärke bei gemäßigten 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit bei 53%. Der Druck steigt leicht auf 1013 hPa.

Rückkehr des Regens

Ab dem 3. September werden die Regenschirme wieder hervorgeholt, da leichter Regen bei 30 Grad Celsius erwartet wird. Die fortgesetzten Niederschläge finden am 4. September mit gemäßigtem Regen und am 5. September mit leichten Schauern fortsetzung, die Temperaturen abkühlen lassen bis auf 25 Grad Celsius.

Abschluss der Woche mit gemäßigten Temperaturen

Zum Finale der Woche am 6. September bleibt es bei leichtem Regen, allerdings verspricht der Himmel mit Temperaturen von 25 Grad Celsius kühlere aber immer noch angenehme Bedingungen. Die Wind- und Feuchtigkeitsbedingungen bleiben beständig, was lange Spaziergänge oder entspannte Stunden am Strand ermöglicht - solange man für sporadischen Niederschlag gewappnet ist.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.8.2024, 01:38:25. +++