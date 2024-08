Wetterprognose Esporles (30.08.24 bis 06.09.24): Regnerische Aussichten für den Beginn des Septembers

Wie das Wetter die kommende Woche in Esporles das Freizeitprogramm bestimmt

Die letzte Augustwoche und der Start in den September zeigen sich in Esporles von einer regnerischen Seite. Bereiten Sie sich vor für eine Serie milder Temperaturen, überzogen von wolkenverhangenem Himmel, die durch gelegentliche Regenschauer ergänzt werden. Ein idealer Zeitpunkt, um die Schönheit von Esporles und Umgebung bei einem Spaziergang mit Regenschirm zu erkunden oder sich in eines der gemütlichen Cafés zurückzuziehen und dem Prasseln des Regens zu lauschen.

Detaillierte Wettervorhersage für Esporles

Donnerstag, 30. August 2024: Der Tag begrüßt uns mit bedecktem Himmel, einer angenehmen Temperatur von 27°C und mäßigen Windgeschwindigkeiten von etwa 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 52%, und der Luftdruck misst 1016 hPa. Der Tag erwacht um 05:16 Uhr und verabschiedet sich mit dem Sonnenuntergang um 18:24 Uhr. Freitag, 31. August 2024: Leichter Regen wird das Wettergeschehen dominieren, dennoch bleiben - die Temperaturen stabil bei 27°C. Die Windverhältnisse sind weiterhin ruhig. Die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht ab auf 50%, während der Luftdruck etwas sinkt auf 1015 hPa. Das Morgengrauen erleben wir um 05:17 Uhr, und die Dämmerung tritt ein um 18:22 Uhr. Samstag, 01. September 2024: Moderate Regenfälle kündigen sich an und führen zu einer leichten Abkühlung auf 25°C. Die Windgeschwindigkeit verringert sich auf 3 km/h, was zu einer gemütlichen Atmosphäre beiträgt. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 61% und ein abfallender Luftdruck auf 1012 hPa begleiten den Tag. Sonnenauf- und untergang erfolgen um 05:18 Uhr und 18:21 Uhr. Sonntag, 02. September 2024: Ein leichter Regenschirm sollte nicht fehlen, wenn gelegentlicher leichter Regen auf 27°C trifft. Die Windstille setzt sich mit nur 3 km/h fort, und die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig auf 62%. Der Luftdruck stabilisiert sich bei 1013 hPa. Der Sonnenaufgang ist um 05:19 Uhr, und der Sonnenuntergang erfolgt um 18:19 Uhr. Montag, 03. September 2024: Die Wolken halten an, gewähren aber eine kleine Verschnaufpause, da die Temperaturen auf 26°C sinken und der Regen sich als leicht herausstellt. Minimaler Wind von 2 km/h begleitet die Luftfeuchtigkeit von 60%. Die Sonne grüßt um 05:20 Uhr und verabschiedet sich um 18:18 Uhr. Dienstag, 04. September 2024: Der Tag wird bei moderatem Regen und frischeren 26°C von energischeren Winden mit 7 km/h begleitet. Die Luftfeuchtigkeit sinkt ein wenig auf 59%, während der Luftdruck auf 1012 hPa fällt. Ein neuer Tag beginnt um 05:21 Uhr, und die Nacht bricht herein um 18:16 Uhr. Mittwoch, 05. September 2024: Eine spürbare Abkühlung tritt ein, und es werden schließlich nur 22°C erreicht, während leichter Regen weiterhin anhält. Der Wind bleibt mit 5 km/h mäßig, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 65%. Der Luftdruck steigt leicht auf 1013 hPa. Der Sonnenaufgang wird erwartet um 05:21 Uhr, während der Sonnenuntergang eingeläutet wird um 18:15 Uhr. Donnerstag, 06. September 2024: Der Himmel klärt sich nur geringfügig auf, und leichter Regen setzt sich fort bei 22°C. Der Wind bewegt sich weiterhin gemächlich mit 2 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 61% und einem leicht verbesserten Luftdruck von 1014 hPa endet die Wetterwoche. Der Tagesanbruch beginnt um 05:22 Uhr, und der Tag verabschiedet sich um 18:13 Uhr. Ungeachtet einiger Regentage bietet Esporles immer noch viele Gelegenheiten, die Schönheiten der Insel zu genießen. Packen Sie also Ihre Regenjacke ein und entdecken Sie die Kultur und Natur dieser idyllischen Region Mallorcas.

