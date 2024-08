7-Tage-Wettertrend für Escorca, Mallorca: Sonnige Aussichten und leichte Schauer (31.8.2024)

Das Wetter in Escorca: Eine Woche zwischen Sonnenschein und leichten Regengüssen

Die malerische Region von EscorcaEscorca auf der bezaubernden Insel Mallorca bietet ihren Besuchern und Einwohnern in der kommenden Woche eine abwechslungsreiche Wetterlage. Wir werfen einen ausführlichen Blick auf die 7-Tage-Wetterprognose und geben Ihnen alle Details, die Sie für Ihre Planungen benötigen.

Leichtes Regenwetter begleitet von angenehmen Temperaturen

Das Wochenende wird in Escorca mit leichten Regenschauern eingeläutet. Am Samstag, den 31. August 2024, werden Temperaturen von bis zu 29°C erwartet, während der Niederschlag die Gegend in ein frisches Gewand hüllt. Bei einem recht angenehmen Wind von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 41% bleibt es trotz der Nässe angenehm.

Beginn des Septembers: Wechselhaftes Wetter mit Chance auf Sonnenschein

Der 1. September 2024 führt die leichten Regenschauer fort und hält die Temperaturen auf einer Höchstmarke von 27°C. Der Wind lässt leicht nach und es wird eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 48% erwartet, was für eine gewisse Schwere in der Luft sorgt.

Am 2. September setzen sich wenige Wolken gegen den blauen Himmel durch und die Temperaturen verharren bei 27°C, wobei der Wind bei nur 2 km/h liegen soll. Ein idealer Tag, um die schönen Seiten von Escorca zu genießen, ohne von zu viel Hitze gestört zu werden.

Klare Himmel und ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Mit klarem Himmel belohnt uns der 3. September 2024. Sowohl Einheimische als auch Touristen können sich auf Temperaturen von bis zu 29°C und einen leichten Wind von 4 km/h einstellen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt wieder leicht auf 42% und verspricht so einen angenehm trockenen Tag.

Leichter Regen kehrt zurück, gefolgt von einem sonnigen Wochenende

Der 4. September zieht wieder dunklere Wolken auf, begleitet von leichtem Regen und einer frischeren Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h. Mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 66% und 26°C bleiben die Temperaturen mild.

Doch die Schauer weichen bald wieder. Der 5. Und 6. September bringen gebrochene Wolken beziehungsweise klaren Himmel und lassen das Thermometer auf 29°C und 31°C klettern. Mit einer stabilen Luftfeuchtigkeit von 46% und 41% und einem leichten Wind werden diese Tage zu den Höhepunkten der Woche.

Perfekter Ausklang: Sonnig und heiß

Den krönenden Abschluss bildet der 7. September 2024 mit einem Höhepunkt von 32°C und nur wenigen Wolken, die den Sonnenschein trüben könnten. Niedrige Windgeschwindigkeiten und eine tiefstehende Luftfeuchtigkeit von 39% bieten die perfekten Bedingungen für jede Aktivität im Freien.

Für aktuelle Updates und Detailinformationen empfiehlt es sich, regelmäßig den Wettertrend zu beobachten. Planen Sie vorab und genießen Sie die malerische Natur von Escorca, egal bei welchem Wetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:28:02. +++