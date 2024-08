7-Tage-Wettertrend für Santa Eugènia: Sonnenschein und gelegentliche Schauer (31.8.2024)

Wetteraussichten für Santa Eugènia: Eine Woche voller Überraschungen

Die kommende Woche in Santa Eugènia, im Herzen von Mallorcas zauberhafter Landschaft, verspricht eine abwechslungsreiche Mischung aus Sonnenschein und leichten Regenschauern. Wir blicken auf die Tage vom 31. August bis zum 7. September 2024 und bieten Ihnen eine detaillierte Wetterprognose, um Ihre Aktivitäten auf der Insel perfekt planen zu können.

Ende August: Sommerregen und warme Temperaturen

Am 31. August 2024 klingt der Sommer mit leichten Regenspritzern und warmen 34°C aus. Der Wind hält sich mit 5 km/h zurück, und die Luft ist angenehm trocken – die perfekten Voraussetzungen für eine gemütliche Veranda-Abendessen oder eine entspannte Runde Golf.

Dezenter Temperaturrückgang zu Beginn des Septembers

Der 1. September leitet den neuen Monat mit ähnlichen Bedingungen ein, zeigt sich mit 32°C allerdings ein wenig zurückhaltender in puncto Temperatur. Die Regenschauer bleiben uns erhalten, taufrisch wird die Luft durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 36%. Am 2. September begeistern wenige Wolken den Himmel über Santa Eugènia und die Temperaturen bleiben bei angenehmen 32°C.

Eine klare Ansage: Sonnige Tage voraus!

Der 3. September wird alle Sonnenanbeter mit einem klaren Himmel und heißen 33°C erfreuen. Ein leichter Wind sorgt für Bewegung in den Blättern und macht den Tag zu einem idealen Kandidaten für einen Strandbesuch oder eine ausgiebige Wanderung in der Umgebung. Am 4. September erwarten uns erneut leichte Regengüsse, während die Temperatur leicht auf 31°C fällt und die Luftfeuchtigkeit auf 49% steigt.

Hochsommer-Feeling im September

Der 5. September hält mit aufgelockerten Wolkenformationen und 34°C das sommerliche Gefühl aufrecht. Es verspricht ein idealer Tag zu werden, um das Outdoor-Erlebnis Mallorcas zu genießen. Am 6. September erwarten uns strahlender Sonnenschein und Höchsttemperaturen von 37°C.

Ausklang der Woche mit leichten Wolkenspielen

Zum Ende der Woche, am 7. September, zeigt sich das Wetter von seiner milden Seite. Die Tagestemperatur bleibt hoch bei 36°C während sich der Himmel mit ein paar wenigen Wolken bedeckt.

Genießen Sie die bevorstehenden Tage in Santa Eugènia, und passen Sie Ihre Pläne dem Wetter entsprechend an. Ob bei Aktivitäten in freier Natur oder entspannten Stunden im Schatten, das Wetter in Mallorca bleibt unvorhersehbar und spannend - ein echtes Inselcharakteristikum.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:37:17. +++