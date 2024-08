7-Tage-Wettervorhersage für Manacor: Sonne, leichte Schauer und angenehme Temperaturen (31.8.2024)

Wettertrend Manacor: Was hält der Frühherbst auf Mallorca bereit?

Mit den letzten Tagen des Sommers und zu Beginn des meteorologischen Herbstes zeigt sich das Wetter in Manacor auf Mallorca von seiner angenehmen Seite. Hier erfahren Sie, was Sie in der ersten Septemberwoche erwarten können, wenn Sie das wunderschöne Manacor besuchen oder das Glück haben, dort zu leben.

Angenehme Tage unterm fast wolkenlosen Himmel

Den Auftakt macht der Samstag, der 31. August 2024, mit einer Höchsttemperatur von 29°C und einigen wenigen Wolken am Himmel. Eine leichte Brise weht mit lediglich 6 km/h und sorgt für eine angenehme Frische, während die Luftfeuchtigkeit bei 49% liegt. Sonnenaufgang und -untergang rahmen diesen schönen Tag um 05:14 Uhr beziehungsweise 18:20 Uhr ein.

Leichter Regen kündigt den September an

Der September beginnt mit einem leichten Regenguss, der die hitzigen Gemüter abkühlt, die Temperaturen bleiben jedoch konstant bei 29°C. Am 1. September können Sie, trotz leichtem Nieselregen, weiterhin Ihre Aktivitäten im Freien planen – mit ein wenig Vorsicht und vielleicht einer wasserabweisenden Jacke. Der Wind bleibt dem Vortag ähnlich leise, die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 51%.

Das Wetter stabilisiert sich mit milden Brisen

Über die nächsten Tage verteilt ist das Wetterphänomen in Manacor günstig und fast idealtypisch für einen spätsommerlichen Aufenthalt auf der Insel. Klare Himmel und nur einige vereinzelte Wolken bieten die perfekte Kulisse für allerlei Aktivitäten. Die Temperaturen schwanken zwischen angenehmen 28°C und 32°C.

Während die Woche vorschreitet, bleiben die Niederschläge weitestgehend aus, mit Ausnahme eines weiteren leichten Regenschauers am 4. September und überziehenden Wolken am 5. September. Der Wind bleibt ebenfalls beständig sanft mit Geschwindigkeiten zwischen 4 und 7 km/h; ideal um die Natur Mallorcas ungehindert zu genießen.

Ein sonniges Wochenende steht bevor

Das Wochenende scheint besonders verlockend zu werden, mit einer leichten Bewölkung am Samstag, den 6. September, gefolgt von einem sonnigen Sonntag, an dem die Temperaturen einen Hochpunkt von 32°C erreichen. Genießen Sie die erhöhten Temperaturen und die damit verbundenen Möglichkeiten, die Mallorca in der Nachsaison zu bieten hat.

Kurz gesagt: Manacor genießt eine besondere Woche

Ob Sie die Strände besuchen, durch die charmanten Straßen schlendern oder sich im ländlichen Hinterland auf Entdeckungstour begeben – das Wetter spielt mit. Manacor, bekannt für seine Kunsthandwerker, Perlenmanufakturen und Möbelindustrie, zeigt sich wettertechnisch von seiner besten Seite und lädt ein, die zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Angebote umfassend auszukosten.

