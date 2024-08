7-Tage-Wettervorhersage Llucmajor: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer (31.8.2024)

Ausblick auf das Wetter in Llucmajor für die kommende Woche

Während sich die Ferieninsel Mallorca auf den September einstellt, liefert uns der Wettergott in LlucmajorLlucmajor gemischte Signale. Die Wettervorhersage für die ersten Tage des Monats verspricht eine Kombination aus sonnigen Momenten und leichten Regenfällen, die sich wie ein sanfter Segen über das mediterrane Klima Mallorcas ergießen.

Wochenübersicht: Schauer und Sonnenschein

Am 31. August erwarten uns Temperaturen, die bis auf 31°C ansteigen, begleitet von gelegentlichen leichten Regenschauern. Der Wind bleibt mit 7 km/h erfrischend leicht. Am 1. September sinkt das Thermometer leicht auf 29°C ab und hält diesen Wert auch am 2. September konstant, wobei die Wolken spärlich bleiben und sich die Sonne überwiegend zeigt.

Perfekte Bedingungen für Freiluftaktivitäten

Der 3. September lädt mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Brise dazu ein, die Naturschönheiten Llucmajors zu entdecken. Auch die folgenden Tage, der 4. und 5. September, sind geprägt von Temperaturen um die 30°C, wenngleich der 4. September gelegentlich von Regen unterbrochen wird. Der 5. September zeigt uns zerbrochene Wolken, aber lässt den Regenschirm im Großen und Ganzen zufrieden zuhause.

Sonniges Wochenende in Aussicht

Das Wochenende bringt uns scattered clouds am 6. September und strahlend klaren Himmel am 7. September. Mit Höchstwerten von 32°C kündigt sich ein traumhaftes Wetter an, das zum Verweilen an den Stränden oder einer Verkostung lokaler Weine einlädt.

Die Sonne begrüßt uns täglich etwas später, während die Abende früher hereinbrechen. Dies zeichnet das Bild der beginnenden Jahreszeit, die uns stetig auf den Herbst hinweist.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.8.2024, 01:31:39. +++